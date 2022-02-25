Хакеры объявили войну властям России

Войну властям России объявила крупнейшая международная хакерская сеть Anonymous.

Соответствующее сообщение хакеры разместили на своей странице в Twitter.

Впоследствии появилась информация, что структуры российской ФСБ по кибербезопасности, заявили о критическом уровне угрозы.

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Хакеры уже обрушили работу пропагандистского сайта Russia Today.

Генштаб ВСУ срочно обратился к жителям Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей. Людей просят по возможности фиксировать передвижение вражеской техники, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.