"Ни в коем случае не открывайте" - украинцев предупредили о фишинговой атаке врага

Против украинцев началась фишинговая атака. Россияне пытаются получить доступ к электронным устройствам украинцев.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Автор: t.me/CenterCounteringDisinformation

"На электронные адреса граждан поступают письма с прикрепленными файлами неопределенного характера. Не исключена рассылка подобных сообщений в мессенджеры", - говорится в сообщении.

Цель врага - получить доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации.

"Ни в коем случае не открывайте содержание таких писем и сообщений. Помните о кибергигиене. Берегите свои жизни и Украину", - подчеркнули в сообщении.

Войну властям России объявила крупнейшая международная хакерская сеть Anonymous. Соответствующее сообщение хакеры разместили в Twitter. Вскоре появилась информация, что структуры российской ФСБ по кибербезопасности, заявили о критическом уровне угрозы. Хакеры уже обрушили работу пропагандистского сайта Russia Today.