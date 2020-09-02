Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины

Россия на безвозмездной основе поставила в Беларусь тест-системы и респираторы. Фото: pixabay.com

Первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса будет Беларусь.

Об этом сообщается в заявлении на сайте Министерства иностранных дел РФ.

"По договоренности президентов России и Беларуси В. В. Путина и А. Г. Лукашенко, белорусские граждане в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина", - говорится в заявлении.

Там также отмечается, что Россия на безвозмездной основе поставила в Беларусь тест-системы и респираторы.

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Иностранные эксперты выразили обеспокоенность из-за ускоренных темпов испытания вакцины в России, а также незначительное количество людей, которые участвовали в испытаниях. Во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что допуск российской вакцины к имеющимся результатам клинических исследований противоречит международной практике.