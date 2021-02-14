Названа причина сокращения населения Украины

Старение населения является важной причиной плохой демографической ситуации. Фото: pexels.com

Из-за низкой рождаемости и короткой продолжительности жизни в Украине продолжает сокращаться население.

В Украине один из самых низких уровней рождаемости в Европе, заявила ведущая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко в эфире канала "Украина 24".

"Как правило, главное внимание у нас уделяется рождаемости, но главная наша проблема еще с советских времен - короткая продолжительность жизни, и нет стабильной динамики роста, к сожалению. Многие люди умирают даже в трудоспособном возрасте, особенно мужчины, поэтому большая разница между количеством женщин и мужчин", - отметила она.

Состояние общества в Украине является прямым отражением демографии, считает Ткаченко.

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"Очевидно, нам нужно научиться лучше относиться друг к другу, само настроение нужно менять для того, чтобы люди чувствовали себя спокойнее и увереннее. Для лучшей рождаемости нужна уверенность в завтрашнем дне, как бы это не банально звучало", - сказала она.

Демографическая ситуация в Украине похожа на ситуацию в Молдове, Беларуси, России, а также в странах Балтии.

В Украине с января по август 2019 численность населения сократилась на 177 тыс. человек. Как отмечается, остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших - 53 родившихся. Об этом сообщает Государственная служба статистики.