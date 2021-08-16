Назвали условия работы ТРЦ и других учреждений во время карантина

В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. Фото: pixabay.com

В Украине во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируются более 80% персонала.

Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе, сообщил Союз украинских предпринимателей после встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко.

"По примеру Германии планируют ввести отдельный программный продукт для ТРЦ, который позволит отслеживать количество посетителей, проводить запись клиентов на конкретное время и допускать только тех покупателей, которые сделали прививку, ПЦР или экспресс-тест", - говорится в сообщении.

Также планируют: допускать в учреждения только вакцинированных клиентов и потребителей, разрешить работу предприятий и организаций при условии полной иммунизации 80% коллектива; разрешить работу учебных заведений при вакцинации 80% педагогов.

При ухудшении эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин.

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За последние сутки в Украине выявили 417 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 266 329 человек. Умерли 53 269 пациентов, из них 14 – за последние сутки. Выздоровели 2 197 075 человек, за последние сутки – 248.