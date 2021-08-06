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пятница, 06 августа 2021 12:38

Будут ли работать кинотеатры в карантин - назвали условия

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Будут ли работать кинотеатры в карантин - назвали условия
В Украине будут вводить ограничения для невакцинированных граждан. Фото: pixabay.com

Кинотеатры и другие сферы смогут работать в карантин. Но для этого персонал должен пройти вакцинацию против коронавируса.

Также требуют, чтобы посетители имели Covid-сертификаты, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Завтрак с 1 + 1".

"Дополнительно будут появляться другие сферы, которые можно будет открывать во время жестких карантинных ограничений. Но если будут вакцинированы сотрудники предприятий. Кинотеатрам тоже можно будет работать, если сотрудники вакцинированы и люди будут приходить с ковид-сертификатом. Такая практика есть в мире, она результативна", - сказал он.

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По его словам, такие условия могут ввести и для культурных массовых мероприятий.

В Украине увеличивается ежедневное количество больных коронавирусом. За последние сутки обнаружили 1081 новый случай инфицирования. Из них 74 ребенка и 32 медработника. С начала пандемии в стране Covid-19 заразились 2 257 478 человек.

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