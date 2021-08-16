Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

Всего в Украине провели более 11,6 млн ПЦР-тестов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 417 новых больных коронавирусом. Из них детей – 31, медработников – 10.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 266 329 человек. Умерли 53 269 пациентов, из них 14 – за последние сутки. Выздоровели 2 197 075 человек, за последние сутки – 248, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 19 071 тест на Covid-19. Из них методом ПЦР – 10 238, ИФА – 1 551. Также сделали 7 282 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,6 млн ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 59 случаев;

Винницкая область - 35 случаев;

Волынская область - 6 случаев;

Днепропетровская область - 19 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 17 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Ивано-Франковская область - 25 случаев;

Киевская область - 17 случаев;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 7 случаев;

Львовская область - 14 случаев;

Николаевская область - 12 случаев;

Одесская область - 47 случаев;

Полтавская область - 7 случаев;

Ровенская область - 5 случаев;

Сумская область - 32 случая;

Тернопольская область - 25 случаев;

Харьковская область - 13 случаев;

Херсонская область - 30 случаев;

Черкасская область - 6 случаев;

Черновицкая область - 28 случаев;

Черниговская область - 3 случая.

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Министерство финансов назвало сумму, которую потратили на борьбу с коронавирусом. За семь месяцев 2021 года осуществили расходов на борьбу с Covid-19 в размере 29 млрд грн. Больше всего средств направили на оплату услуг учреждениям здравоохранения и услуг по вакцинации - 11,7 млрд грн.