Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

За последние сутки в Украине выявили 417 новых больных коронавирусом. Из них детей – 31, медработников – 10.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (59), Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 266 329 человек. Умерли 53 269 пациентов, из них 14 – за последние сутки. Выздоровели 2 197 075 человек, за последние сутки – 248, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 19 071 тест на Covid-19. Из них методом ПЦР – 10 238, ИФА – 1 551. Также сделали 7 282 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,6 млн ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 59 случаев;
Винницкая область - 35 случаев;
Волынская область - 6 случаев;
Днепропетровская область - 19 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 17 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Ивано-Франковская область - 25 случаев;
Киевская область - 17 случаев;
Кировоградская область - 1 случай;
Луганская область - 7 случаев;
Львовская область - 14 случаев;
Николаевская область - 12 случаев;
Одесская область - 47 случаев;
Полтавская область - 7 случаев;
Ровенская область - 5 случаев;
Сумская область - 32 случая;
Тернопольская область - 25 случаев;
Харьковская область - 13 случаев;
Херсонская область - 30 случаев;
Черкасская область - 6 случаев;
Черновицкая область - 28 случаев;
Черниговская область - 3 случая.
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Министерство финансов назвало сумму, которую потратили на борьбу с коронавирусом. За семь месяцев 2021 года осуществили расходов на борьбу с Covid-19 в размере 29 млрд грн. Больше всего средств направили на оплату услуг учреждениям здравоохранения и услуг по вакцинации - 11,7 млрд грн.
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