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среда, 18 июля 2018 14:12

Назвали тройку стран-рекордсменов по выпитому алкоголю: россияне обогнали украинцев

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Автор: Depositphotos
  Россия попала в тройку стран, которая любит спиртное
Россия попала в тройку стран, которая любит спиртное

Составили рейтинг стран мира, которые считаются самыми "пьющими".

Международный валютный фонд и Всемирная организация здравоохранения представили отчет о возможном доходе различных стран от нелегального производства спирта, пишет az-ua.

Неожиданно на первом месте оказалась Беларусь:

Беларусь - среднестатистический гражданин выпивает около 17,5 л спирта в год.

Молдова - 16,8 л.

Россия и Литва - около 15 л.

Украина занимает 4-е место, где гражданин выпивает около 14 л чистого спирта в год.

Из отчета также стало известно о том, в каком возрасте начинают употреблять спиртные напитки. Например, 84% подростков в Украине уже в возрасте 15-17 лет пробовали алкоголь.

И даже больше - каждый молодой человек примерно 1 раз в неделю регулярно пьет спиртные напитки.

Последнее место в списке занимают израильтяне, статистика употребления алкоголя в них составляет всего лишь 2,8 л.

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В европейских странах легальный и качественный алкоголь более доступный для простых людей, чем в Украине.

Рассчитывать на доступность качественного алкоголя и других товаров и услуг украинцы смогут только в случае постепенного повышения уровня жизни.

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Дата
18
июля

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  • Нужно вводить визовый режим
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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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