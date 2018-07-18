Назвали тройку стран-рекордсменов по выпитому алкоголю: россияне обогнали украинцев

Автор: Depositphotos Россия попала в тройку стран, которая любит спиртное

Составили рейтинг стран мира, которые считаются самыми "пьющими".

Международный валютный фонд и Всемирная организация здравоохранения представили отчет о возможном доходе различных стран от нелегального производства спирта, пишет az-ua.

Неожиданно на первом месте оказалась Беларусь:

Беларусь - среднестатистический гражданин выпивает около 17,5 л спирта в год.

Молдова - 16,8 л.

Россия и Литва - около 15 л.

Украина занимает 4-е место, где гражданин выпивает около 14 л чистого спирта в год.

Из отчета также стало известно о том, в каком возрасте начинают употреблять спиртные напитки. Например, 84% подростков в Украине уже в возрасте 15-17 лет пробовали алкоголь.

И даже больше - каждый молодой человек примерно 1 раз в неделю регулярно пьет спиртные напитки.

Последнее место в списке занимают израильтяне, статистика употребления алкоголя в них составляет всего лишь 2,8 л.

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В европейских странах легальный и качественный алкоголь более доступный для простых людей, чем в Украине. Рассчитывать на доступность качественного алкоголя и других товаров и услуг украинцы смогут только в случае постепенного повышения уровня жизни.