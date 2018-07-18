Назвали тройку стран-рекордсменов по выпитому алкоголю: россияне обогнали украинцев

Составили рейтинг стран мира, которые считаются самыми "пьющими".
Международный валютный фонд и Всемирная организация здравоохранения представили отчет о возможном доходе различных стран от нелегального производства спирта, пишет az-ua.
Неожиданно на первом месте оказалась Беларусь:
Беларусь - среднестатистический гражданин выпивает около 17,5 л спирта в год.
Молдова - 16,8 л.
Россия и Литва - около 15 л.
Украина занимает 4-е место, где гражданин выпивает около 14 л чистого спирта в год.
Из отчета также стало известно о том, в каком возрасте начинают употреблять спиртные напитки. Например, 84% подростков в Украине уже в возрасте 15-17 лет пробовали алкоголь.
И даже больше - каждый молодой человек примерно 1 раз в неделю регулярно пьет спиртные напитки.
Последнее место в списке занимают израильтяне, статистика употребления алкоголя в них составляет всего лишь 2,8 л.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британцев возмутила водка "Новичок"
В европейских странах легальный и качественный алкоголь более доступный для простых людей, чем в Украине.
Рассчитывать на доступность качественного алкоголя и других товаров и услуг украинцы смогут только в случае постепенного повышения уровня жизни.
Комментарии