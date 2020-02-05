Назвали популярные методы краж денег с карт

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В 2019 году мошенники заработали около 362 млн гривен на выманивании денег с карт.

Самыми популярными методами оказались схемы, построенные на социальной инженерии, сообщила Украинская ассоциация межбанковских платежных систем ЕМА.

Также она рассказала, какими способами зарабатывали на картах украинцев.

Первый способ - социальная инженерия или выманивание реквизитов карт, смс-паролей и т.д.

Применяя эти схемы, мошенники звонили потенциальным жертвам и сообщали о выиграше или блокировке карты. Предлагали свою помощь, просили назвать конфиденциальные данные о платежной карте. В среднем выманивали около 3400 гривен.

Также мошенники без ведома ертвы перевыпускали их сим-карты. Делали это для получения доступа к банковским кодам и паролям безопасности. Для этого жертве могли звонить и даже пополнять счет. Затем мошенники обращались к оператору, чтобы заменить якобы потерянную симку. Для этого они называли номера телефонов, с которых осуществлялись звонки, и сумму, на которую пополнили счет. Его идентифицируют как владельца номера, и шулер получит доступ к вашей сим-карте.

И если к симке привязана платежная карта и онлайн- или мобильный-банкинг, мошенники могут украсть с нее деньги или взять онлайн-кредиты.

Второй способ - мошенничество с банкоматами.

В топе самый простой метод воровства - обманщики заклеивают слот для выдачи купюр клейкой лентой. Люди уходят, не дождавшись денег, теряя около 2 тысяч гривен. В 2019 году зафиксировали 193 таких случая.

Также мошенники применяют устройство, которое считывет с магнитной ленты платежной карты.

Иногда случаются и физические атаки на банкоматы - их взрывают, похищают или взламывают.

Третий способ - воровство денег при дистанционном банковском обслуживании

Кибермошенники взламывают компьютеры с помощью специальных программ, получают доступ к системе, собирают реквизиты и крадут деньги со счета.

И четвертый популярный способ - подделка и дубликат платежных карт

Чаще это происходит с картами, которые оснащены только магнитной лентой. Карты с чипом или бесконтактные карты защищены гораздо лучше.

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Специалисты советуют никому не давать свои данные, не переходить по странным ссылкам в смс-сообщениях и на интернет-сайтах и сразу блокировать карту, если есть малейшие подозрения.

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