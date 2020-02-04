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Нашли мошенника, укравшего деньги пострадавших от взрыва детей

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Нашли мошенника, укравшего деньги пострадавших от взрыва детей
На Тернопольщине мошенники украли с банковской карты 365 тыс. грн благотворительной помощи, которую перечисляли на лечение пострадавших от взрыва ребят из села Угринов. Фото: tp.npu.gov.ua

Тернопольские полицейские нашли мошенника, выманившего 365 тыс. грн, собранных на лечение пострадавших от взрыва подростков из села Угринов Подгаецкого района.

Им оказался судимый за кражи и грабежи, отбывающий наказание в тюрьме в Днепропетровской области. Пока детям смогут вернуть только 80 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Полицейские обратились к работникам банковских учреждений, чтобы заблокировать все счета, на которые поступали средства. Мы выяснили, что деньги пошли на электронные кошельки жителей Запорожской и Днепропетровской областей. Именно туда сразу поехали наши оперативные группы. Нам совместно со службой безопасности финучреждения удалось перехватить часть средств - это восемьдесят тысяч гривен. Их мошенники не успели снять", - рассказал заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Степан Яцух.

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О сборе денег пострадавшим детям злоумышленник узнал через интернет. К преступлению привлек знакомых, которым рассказал вымышленную историю. Мол, выиграл большую сумму денег через одну из букмекерских компаний. Однако получить деньги не может, потому что в тюрьме, а потому нужна их помощь.

Оперативники уже общались со всеми "сообщниками". Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, и правоохранители делают все возможное, чтобы найти и вернуть оставшуюся сумму.

8 детей в возрасте от 12 до 17 лет пострадали от взрыва газа во время репетиции Рождественского вертепа в селе Угринов Подгаецкого района 3 января. На их лечение благотворители перечисляли деньги на карточку одной из матерей пострадавших. 27 января женщине позвонил незнакомец, назвавшийся работником банка, и выманил у нее все собранные средства, а это - 365 тыс. грн. Женщина на 17 тыс. пополнила мобильные телефоны, остальные перевела на неизвестные электронные кошельки через платежные терминалы.

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04
февраля

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