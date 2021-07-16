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пятница, 16 июля 2021 08:41

Назвали области, где обнаружили больше всего больных Covid-19

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Назвали области, где обнаружили больше всего больных Covid-19
Всего в Украине провели более 11,1 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 737 новых больных коронавирусом. Из них детей – 50, медработников – 16.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 243 605 человек. Умерли 52 702 пациента, из них 17 за последние сутки. Выздоровели 2 180 281 человек, за последние сутки – 616, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 41 590 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 18 276, ИФА – 8 942. Также сделали 14 372 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,1 млн ПЦР-тестирований.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 224 случая;
Винницкая область - 10 случаев;
Волынская область - 10 случаев;
Днепропетровская область - 27 случаев;
Донецкая область - 37 случаев;
Житомирская область - 15 случаев;
Закарпатская область - 4 случая;
Запорожская область - 18 случаев;
Ивано-Франковская область - 9 случаев;
Киевская область - 30 случаев;
Кировоградская область - 6 случаев;
Луганская область - 26 случаев;
Львовская область - 24 случая;
Николаевская область - 27 случаев;
Одесская область - 95 случаев;
Полтавская область - 32 случая;
Ровенская область - 8 случаев;
Сумская область - 13 случаев;
Тернопольская область - 14 случаев;
Харьковская область - 26 случаев;
Херсонская область - 16 случаев;
Хмельницкая область - 5 случаев;
Черкасская область - 23 случая;
Черновицкая область - 9 случаев;
Черниговская область - 29 случаев.

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Мир находится на грани ранней стадии третьей волны коронавируса. Вирус развивается и растет, что приводит к возникновению новых мутировавших штаммов. Вариант Delta присутствует в более чем 110 странах и может стать доминирующим.

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