Назвали области, где обнаружили больше всего больных Covid-19

Всего в Украине провели более 11,1 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 737 новых больных коронавирусом. Из них детей – 50, медработников – 16.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 243 605 человек. Умерли 52 702 пациента, из них 17 за последние сутки. Выздоровели 2 180 281 человек, за последние сутки – 616, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 41 590 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 18 276, ИФА – 8 942. Также сделали 14 372 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,1 млн ПЦР-тестирований.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 224 случая;

Винницкая область - 10 случаев;

Волынская область - 10 случаев;

Днепропетровская область - 27 случаев;

Донецкая область - 37 случаев;

Житомирская область - 15 случаев;

Закарпатская область - 4 случая;

Запорожская область - 18 случаев;

Ивано-Франковская область - 9 случаев;

Киевская область - 30 случаев;

Кировоградская область - 6 случаев;

Луганская область - 26 случаев;

Львовская область - 24 случая;

Николаевская область - 27 случаев;

Одесская область - 95 случаев;

Полтавская область - 32 случая;

Ровенская область - 8 случаев;

Сумская область - 13 случаев;

Тернопольская область - 14 случаев;

Харьковская область - 26 случаев;

Херсонская область - 16 случаев;

Хмельницкая область - 5 случаев;

Черкасская область - 23 случая;

Черновицкая область - 9 случаев;

Черниговская область - 29 случаев.

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Мир находится на грани ранней стадии третьей волны коронавируса. Вирус развивается и растет, что приводит к возникновению новых мутировавших штаммов. Вариант Delta присутствует в более чем 110 странах и может стать доминирующим.