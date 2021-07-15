Мир входит в третью волну Covid-19 - ВОЗ

 
Ексклюзивы
1/5
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 405
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 423
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 531
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 999
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 495
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 540
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 441
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 963
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6948
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 414
Фото
Все фото
5
6
7
5
7
Аномальный ливень затопил улицы: есть пропавшие без вести
Аномальный ливень затопил улицы: есть пропавшие без вести
Франция поднялась на протесты против обязательной вакцинации
Франция поднялась на протесты против обязательной вакцинации
Среда в фотографиях: взятие Бастилии, затопленые машины и красная дорожка Каннского кинофестиваля
Среда в фотографиях: взятие Бастилии, затопленые машины и красная дорожка Каннского кинофестиваля
Страну охватили масштабные лесные пожары: живьем горят животные
Страну охватили масштабные лесные пожары: живьем горят животные
Вторник в фото: шоу свиней, разгром ТЦ и восстановления Рэшфорда
Вторник в фото: шоу свиней, разгром ТЦ и восстановления Рэшфорда
Видео
Все видео
В сети появились записи звонков в 911 жертв обрушения дома в Майами: жуткое видео
В сети появились записи звонков в 911 жертв обрушения дома в Майами: жуткое видео
Российские спецслужбы тянут Грузию в "русский мир". В стране начались протесты
Российские спецслужбы тянут Грузию в "русский мир". В стране начались протесты
Посреди дороги взорвался бензовоз: перевозил 53 тыс. л горючего
Посреди дороги взорвался бензовоз: перевозил 53 тыс. л горючего
Более 50% взрослого населения ЕС вакцинировали от коронавируса
Более 50% взрослого населения ЕС вакцинировали от коронавируса
Маршрутка врезалась в БТР Росгвардии: среди жертв есть дети
Маршрутка врезалась в БТР Росгвардии: среди жертв есть дети
Интервью
1/5
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 999
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 495
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 540
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 333
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 468
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
9 Просмотров: 1980
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
четверг, 15 июля 2021 12:55

Мир входит в третью волну Covid-19 - ВОЗ

  Комментировать
Мир входит в третью волну Covid-19 - ВОЗ
Тедрос Гебреесус сообщил о неутешительной тенденции распространения коронавируса. Фото: Reuters

Мир находится на грани ранней стадии третьей волны коронавируса.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус на восьмом заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям по Covid-19.

"Тенденции изменились, и мы находимся на ранней стадии третьей волны. Прошедшая неделя стала четвертой подряд, когда случаи коронавируса росли во всем мире. И после 10 недель спада снова растет количество смертей", - прокомментировал гендиректор ВОЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мире новая тройка лидеров по распространению Сovid-19

По его словам, вирус развивается и растет, что приводит к возникновению новых мутировавших штаммов. Вариант Delta присутствует в более чем 110 странах мира и может стать доминирующим.

"Наблюдается шокирующая диспропорция в глобальном распределении вакцин. Многие страны до сих пор не получили препараты, а в большинстве государств вакцин недостаточно", - отметил глава ВОЗ.

В мире начала расти смертность от Covid-19. Среди возможных причин называют замедление вакцинации, ослабление карантина и быстрое распространение штамма Delta.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мир входит в третью волну Covid-19 - ВОЗ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

Разорвали соглашение с Москвой

Запустили "Большое строительство"

В столице открыли университет

Самое читаемое
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
26
 Просмотров: 10980
Луческу отказался от главного таланта &quot;Динамо&quot;
Луческу отказался от главного таланта "Динамо" Просмотров: 10935
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 8712
&quot;Депутаты показали свой пещерный уровень&quot; - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
 1 Просмотров: 5238
14 июля День Ангела отмечают владельцы 14 имен. Не забудьте поздравить знакомых
14 июля День Ангела отмечают владельцы 14 имен. Не забудьте поздравить знакомых Просмотров: 5076
Мир
Российские селяне попросили Меркель отремонтировать им дорогу - канцлер отреагировала
Российские селяне попросили Меркель отремонтировать им дорогу - канцлер отреагировала Просмотров: 63
В сети появились записи звонков в 911 жертв обрушения дома в Майами: жуткое видео
В сети появились записи звонков в 911 жертв обрушения дома в Майами: жуткое видео
 Просмотров: 198
Футбольным фанатам-расистам запретят вход на стадионы
Футбольным фанатам-расистам запретят вход на стадионы Просмотров: 63
Российские спецслужбы тянут Грузию в "русский мир". В стране начались протесты
Российские спецслужбы тянут Грузию в "русский мир". В стране начались протесты
5
 Просмотров: 315
Победа для Украины и союзников: суд ЕС ограничил поставки российского Газпрома
Победа для Украины и союзников: суд ЕС ограничил поставки российского Газпрома Просмотров: 693
Больше всего комментируют
10
Аваков подал в отставку
6
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
6
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
5
"Слуги народа" снова взялись за русификацию
1
Тарифы на коммуналку вырастут до 75%: где будут платить больше
Голосов: 701
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть