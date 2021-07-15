Мир входит в третью волну Covid-19 - ВОЗ

Мир находится на грани ранней стадии третьей волны коронавируса.
Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус на восьмом заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям по Covid-19.
"Тенденции изменились, и мы находимся на ранней стадии третьей волны. Прошедшая неделя стала четвертой подряд, когда случаи коронавируса росли во всем мире. И после 10 недель спада снова растет количество смертей", - прокомментировал гендиректор ВОЗ.
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По его словам, вирус развивается и растет, что приводит к возникновению новых мутировавших штаммов. Вариант Delta присутствует в более чем 110 странах мира и может стать доминирующим.
"Наблюдается шокирующая диспропорция в глобальном распределении вакцин. Многие страны до сих пор не получили препараты, а в большинстве государств вакцин недостаточно", - отметил глава ВОЗ.
В мире начала расти смертность от Covid-19. Среди возможных причин называют замедление вакцинации, ослабление карантина и быстрое распространение штамма Delta.
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