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четверг, 15 июля 2021 19:41

Пункты вакцинации могут открыть в аптеках

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Пункты вакцинации могут открыть в аптеках
Всего в Украине действуют более тысячи пунктов вакцинации. Фото: Pexels

Пункты вакцинации от коронавируса могут открыть в аптеках.

Этот вопрос пока находится на рассмотрении, сказал генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Роман Родина в эфире телеканала "Дом".

"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но обрабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках. Тем более у нас будет сезон гриппа и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью", - сказал он.

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Всего в Украине действуют 1,2 тыс.-1,3 тыс. пунктов вакцинации. Работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.

В Украине нет необходимости в обязательной Covid-вакцинации. Взрослое население готово прививаться добровольно, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Ляшко добавил, что Минздрав имеет методы, которые помогут стимулировать население к вакцинации.

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