Назвали области, где обнаружили больше всего больных Covid-19

Лаборатории сделали 45 720 тестов на Covid-19. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 876 новых больных коронавирусом. Из них детей – 36, медработников – 32.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 232 790 украинцев. Умерли 52 234 человека, из них 53 – за последние сутки. Выздоровели 2 160 137 пациентов, за последние сутки – 2405, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 45 720 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 19 481, ИФА – 9160. Также сделали 17 079 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,7 млн ПЦР-тестов.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 196 случаев;

Винницкая область - 9 случаев;

Волынская область - 19 случаев;

Днепропетровская область - 63 случая;

Донецкая область - 53 случая;

Житомирская область - 30 случаев;

Закарпатская область - 14 случаев;

Запорожская область - 72 случая;

Ивано-Франковская область - 12 случаев;

Киевская область - 53 случая;

Кировоградская область - 6 случаев;

Луганская область - 10 случаев;

Львовская область - 32 случая;

Николаевская область - 28 случаев;

Одесская область - 33 случая;

Полтавская область - 26 случаев;

Ровенская область - 20 случаев;

Сумская область - 24 случая;

Тернопольская область - 10 случаев;

Харьковская область - 56 случаев;

Херсонская область - 29 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черкасская область - 33 случая;

Черновицкая область - 13 случаев;

Черниговская область - 19 случаев.

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Вакцины Pfizer хватает только для половины рабочих коллективов, желающих сделать прививки. Речь идет о первом этапе вакцинации. К организованным коллективам будет выезжать мобильная бригада. Если же люди не привязаны к месту работы – могут вакцинироваться в пунктах прививки.