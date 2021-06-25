Назвали области, где обнаружили больше всего больных Covid-19

За последние сутки в Украине обнаружили 876 новых больных коронавирусом. Из них детей – 36, медработников – 32.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 232 790 украинцев. Умерли 52 234 человека, из них 53 – за последние сутки. Выздоровели 2 160 137 пациентов, за последние сутки – 2405, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 45 720 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 19 481, ИФА – 9160. Также сделали 17 079 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,7 млн ПЦР-тестов.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 196 случаев;
Винницкая область - 9 случаев;
Волынская область - 19 случаев;
Днепропетровская область - 63 случая;
Донецкая область - 53 случая;
Житомирская область - 30 случаев;
Закарпатская область - 14 случаев;
Запорожская область - 72 случая;
Ивано-Франковская область - 12 случаев;
Киевская область - 53 случая;
Кировоградская область - 6 случаев;
Луганская область - 10 случаев;
Львовская область - 32 случая;
Николаевская область - 28 случаев;
Одесская область - 33 случая;
Полтавская область - 26 случаев;
Ровенская область - 20 случаев;
Сумская область - 24 случая;
Тернопольская область - 10 случаев;
Харьковская область - 56 случаев;
Херсонская область - 29 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черкасская область - 33 случая;
Черновицкая область - 13 случаев;
Черниговская область - 19 случаев.
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Вакцины Pfizer хватает только для половины рабочих коллективов, желающих сделать прививки. Речь идет о первом этапе вакцинации. К организованным коллективам будет выезжать мобильная бригада. Если же люди не привязаны к месту работы – могут вакцинироваться в пунктах прививки.
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