Назвали области, где больше всего антивакцинаторов

Столица первой перешла к массовой вакцинации. Фото: pixabay.com

Самый низкий уровень вакцинации в Украине на Закарпатье и в Волынской области.

Эти регионы худшие по плановой вакцинации, заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью "Сегодня" от 17 ноября.

"Там существуют определенные кадровые проблемы на уровне области. Лучший, безусловно, Киев. Столица первой зашла в массовую вакцинацию. Здесь была развернута большая инфраструктура для этого. Кроме того, могу сказать такое про Киевскую, Полтавскую и Днепропетровскую области. По моему мнению, большая роль в этом принадлежит руководителям департаментов здравоохранения", - сказал он.

Сейчас практически каждый пятый взрослый украинец в возрасте от 18 лет получил по крайней мере одну дозу вакцины. Кузин добавил, что считает это большим достижением кампании по вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 9 млн украинцев полностью вакцинировали от Covid-19

За последние сутки в Украине выявили 18 668 новых больных коронавирусом. Из них детей - 1312, медработников - 403. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 263 417 человек. Умерли 78 754 пациента, из них 769 - за последние сутки. Выздоровели 2 684 584 человека, за последние сутки - 20 211.