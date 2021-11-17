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среда, 17 ноября 2021 08:25

Более 18 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы "лидируют"

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Более 18 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы &quot;лидируют&quot;
Всего в Украине провели более 15,3 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 18 668 новых больных коронавирус. Из них детей - 1312, медработников - 403.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1609), Днепропетровской (1675), Одесской (1504), Полтавской (1168) и Запорожской (1087) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 263 417 человек. Умерли 78 754 пациента, из них 769 - за последние сутки. Выздоровели 2 684 584 человека, за последние сутки - 20 211, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 118 797 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР - 56 132, ИФА - 13 840. Также сделали 48 825 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 15,3 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1609 случаев;
Винницкая область-733 случая;
Волынская область - 731 случай;
Днепропетровская область – 1675 случаев;
Донецкая область-1032 случая;
Житомирская область-456 случаев;
Закарпатская область-344 случая;
Запорожская область-1087 случаев;
Ивано-Франковская область-642 случая;
Киевская область-1069 случаев;
Кировоградская область-131 случай;
Луганская область-328 случаев;
Львовская область-721 случай;
Николаевская область-950 случаев;
Одесская область-1504 случая;
Полтавская область-1168 случаев;
Ровенская область-738 случаев;
Сумская область - 385 случаев;
Тернопольская область-367 случаев;
Харьковская область-639 случаев;
Херсонская область-337 случаев;
Хмельницкая область-803 случая;
Черкасская область-721 случай;
Черновицкая область-199 случаев;
Черниговская область-299 случаев.

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Президент Владимир Зеленский пообещал 1 тыс. грн вакцинированным обеими дозами от Covid-19. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров и т.п. или купить билеты для путешествий внутри страны, сказал он в обращении. Деньги можно будет получить через приложение "Дія". Программа начнётся 19 декабря. На нее выделят 3 млрд грн.

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