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пятница, 10 декабря 2021 08:03

Назвали банки, где можно будет получить "Вовину тысячу"

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Назвали банки, где можно будет получить &quot;Вовину тысячу&quot;
Подать заявку на 1000 грн можно будет с 19 по 29 декабря / Минэкономики

Приложение "Дія" запустило запись на 1 тыс. грн за вакцинацию. Программа "есть-поддержка" стартует 19 декабря. В ней участвуют уже шесть банков.

В настоящее время участие в программе принимают Monobank, "Альфа-банк", "А-Банк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", Ощадбанк. Об этом сообщает министерство экономики.

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Постепенно будут присоединяться другие банки. Использовать уже имеющийся счет в банке невозможно. Уточняется, что соответствующее постановление по этой программе, направленной на поддержку наиболее пострадавшего во время пандемии бизнеса, через стимулирование соответствующего спроса граждан.

"Для правительства очень поддержать бизнес, который столкнулся с большими вызовами во время пандемии. Начисление 1000 грн всем украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от Covid-19, не только будет стимулировать граждан делать прививки, но и позволит поддержать наиболее уязвимые отрасли. В частности, сферу культуры и спорта, транспортную отрасль", – заявила первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.

В частности, этой программой предусмотрено, что все совершеннолетние граждане, прошедшие полный курс вакцинации против Covid-19, смогут получить 1000 грн от государства.

За эти средства граждане смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки в Украине, приобрести книги. Программу реализуют в несколько этапов.

Чтобы получить 1 тыс. грн в этом году, вакцинированным гражданам следует подать заявление в системе "Дія" до 29 декабря.

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Дата
10
декабря

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