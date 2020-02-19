Назначили ответственных за культуру, спорт и молодежь в Украине

Владимир Бородянский сообщил о назначении в МКМС. Фото: pravda.com.ua

Кабинет министров Украины официально назначил сегодня четырех руководителей профильных институтов Министерства культуры, молодежи и спорта (МКСМ).

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил в Telegram по результатам заседания правительства в среду 19 февраля.

"Правительство сегодня назначило руководителей четырех профильных институций, находящихся в подчинении МКМС: Левчук Сергей назначен председателем Государственного агентства спорта; Марина Кудерчук - председателем Государственного агентства по вопросам кино; Григоренко Галина - председателем Государственного агентства по вопросам искусств, а Россошанская Ольга - председателем Государственного агентства по вопросам художественного образования", - написал Бородянский.

Левчук, Кудерчук, Григоренко и Россошанская прошли конкурсный отбор, по результатам которого были признаны победителями и рекомендованы к назначению руководителями этих госорганов.

Как сообщалось, Кудерчук ранее была заместителем председателя Запорожской ОГА, Григоренко - координатором Офиса по разработке гуманитарной политики, Россошанская - проректором Луганской академии искусств, а Левчук - президентом Украинской федерации карате.

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Правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком работает шестой месяц. В феврале в СМИ прокатилась информация, что президент Владимир Зеленский проводил собеседования с вероятными новыми членами правительства.