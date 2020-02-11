Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином

Правительство во главе премьер-министром Алексеем Гончаруком работает шестой месяц. В феврале в СМИ прокатилась информация, что президент Владимир Зеленский проводил собеседования с вероятными новыми членами правительства.

О том, кто из министров останется и тяжеловесов, изменениях в Кабмине Gazeta.ua говорит с политологом Владимиром Фесенко.

Кого менять в правительстве, решает президент, говорит политолог Владимир Фесенко.

Были разговоры об отставке правительства. Теперь - говорят о кадровых ротациях. Какая причина?

Все закономерно. Только решилась проблема с заявлением об отставке премьер-министра. Реально Гончарук не собирался уходить. С его стороны это был способ получить показательную поддержку президента, что и произошло. Зеленский дал ему второй шанс и эту тему закрыли. Возможность отставки правительства рассматривалась лишь несколько дней. Ситуация была временной. Здесь отмечу одну важную вещь, которую, возможно, не все понимают до сих пор. На самом деле, ни президент, ни Верховая Рада (а уволить правительство может только она) до сентября не могут отправить правительство Гончарука в отставку. Единственный возможный вариант - добровольная отставка премьера. Поэтому сейчас и обсуждают только возможные ротации. Скажу больше - даже их в ближайшие недели реализовать невозможно.

Почему?

Любые изменения в составе правительства должен утверждать парламент. И даже вопрос о Резникове (представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске. По сообщению СМИ, Банковая видит его руководителем будущего Министерства временно оккупированных территорий. - Gazeta.ua), который почти решен, даже его реализовать нельзя. ВР начала рассмотрение законопроекта о рынке земли. По регламенту, пока этот процесс не завершат, все другие вопросы рассматриваться не могут. Законопроект имеет более 4 тыс. поправок. По процедуре их рассмотрение займет много времени. Как минимум - не менее месяца. А возможно и до конца апреля. Так что по этой чисто процедурной причине никакие изменения в Кабмине в ближайшее время невозможны. Рассмотрение рынка земли может затянуться до конца апреля. Поэтому изменения в правительстве в ближайшее время невозможны

Почему за изменения в Кабмине взялись именно сейчас?

Разговоры начались еще в конце декабря. Зеленский обещал, что после Нового года он оценит каждого министра, тех, работа кого его не будет удовлетворять. Именно такой президентский аудит вызвал слухи о ротации, напряжение вокруг правительства. Информация о собеседованиях у президента подтверждает - да, изменения будут. Одна уже состоялась - по министру региональной политики. Думаю, будут еще. Скорее всего, не столько будут увольнять (хотя одного-двух могут поменять). Более вероятное назначение новых министров на новые должности. Может появиться новый вице-премьер по экономическим вопросам, который будет отвечать за инвестиционную политику. Могут появиться новые министры из-за разъединения некоторых министерств.

Министерства и вице-премьеров сокращали, теперь будут увеличивать количество. Какая здесь логика?

Некоторые министерства, которые объединили в процессе создания нынешнего правительства, оказались не очень функциональными. Объединение оказались искусственные, не дали того эффекта, на который рассчитывали. Многие говорят "Ну как же так? Что за дурость? То объединили министерства, то их разъединяют". На самом деле, подобное в истории Украины происходит не в первые. Такие процессы были во времена Кучмы, Ющенко, Януковича и Порошенко. Просто при Зеленском - гораздо быстрее. Он - человек с быстрым темпераментом, не хочет долго ждать. Если видит, что какие-то решения себя не оправдывают, были ошибочными, не ждет, а пересматривает. В том числе и кадровые. Здесь есть определенный кавардак. Зеленский - человек с быстрыми темпераментом, а не хочет долго ждать Решение создать большие, объединенные министерства было поспешным и непродуманным. Логика традиционная - думали, сэкономят средства, меньше бюрократии и тому подобное. Возможно какая-то экономия есть, но возникают серьезные функциональные проблемы. Например по объединенному Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Направления разные. Поэтому восстановить Министерство по вопросам временно оккупированных территорий - правильно. Скорее всего осенью могут разъединить Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, оно тоже слишком велико. Вопросы аграрной и промышленной политики требует отдельных руководителей. Та же история с Министерством культуры, молодежи и спорта. По спорту будет государственное агентство.

По какому принципу проводят ротацию?

Ходит много слухов, будто бы будут менять Милованова. Однако в ближайшее время этого не произойдет. Во властной команде это даже не рассматривается. Да, Милованов - своеобразный человек, неожиданные проявления поведения, но против его замены Гончарук. Скорее, экономическое направление будут усиливать не сменой Милованова, а назначением нового вице-премьера. Будет работать именно такой подход. Могут поменять министров, которые оказались не очень эффективными. Говорят о министре социальной политики Юлии Соколовской, министрах президентской квоты - обороны Загороднюка и иностранных дел Пристайко. Есть определенное недовольство, президент хочет более активной работы. Но будут менять только тогда, когда найдут замену, согласованную президентом и премьером. Здесь играет принцип командности.

Кто из министров не соответствует должности, а кто самый сильный?

Не стал бы давать оценок министрам. Кстати, критика касательно их в СМИ сегодня довольно часто политизированная. Оценивать нет смысла. Надо смотреть на то, кем доволен или нет в первую очередь Зеленский. Ну и Гончарук. Хотя нынешний премьер очень осторожен, будет больше выходить из оценок и решений главы государства. Президент решает, кого менять.

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Аваков - шестой год руководит МВД. Почему так долго держится?

Аваков имеет политическую гибкость, приспосабливается к конкретной ситуации. Именно это сработало, когда остался при смене правительства в 2016 году. Тогда же начал действовать политический вес Авакова. Он стал ключевой фигурой, в которой есть необходимость. Порошенко хотел поменять Авакова, но не получилось. Потому что ему нужна была коалиция с "Народным фронтом". С другой стороны, Аваков имеет различное влияние на отдельные полисилы, связи с представителями крупного бизнеса. Почему сохранил должность в прошлом году? Своевременно оценил политические изменения. Один из первых. Еще в ходе президентской кампании начал играть против Порошенко. Понимал - эпоха Петра Алексеевича заканчивается. В обоих и до того были составе отношения. Аваков не столько ставил на Зеленского, сколько играл против президента-предшественника. И эта ставка сыграла. Зеленский оценил то, что Аваков в значительной мере нейтрализовал админресурс Порошенко. К тому же формировалось совершенно новое правительство и нужны были люди с опытом, которые выполняли функцию стабилизаторов. Тут как раз политический вес Авакова и сыграл решающую роль. Зеленский оценил то, что Аваков нейтрализовал админресурс Порошенко

Это правительство можно назвать провальным?

Нет. Такие оценки давать рано. Проблемы, которые возникли, не столько связаны с деятельностью правительства. Скорее - Нацбанка и объективной ситуации с выплатой внешних долгов. Например - недостаток поступлений в бюджет. Выплаты по облигациям внутреннего государственного займа повлияли на укрепление курса гривны и парадоксальным образом уменьшили поступления в бюджет. Это не следствие каких-то решений или деятельности Кабмина. Рискнули пойти на достаточно сложное и неоднозначное решение по земельной реформе. Ни один предыдущий Кабмин не решался этого делать. Хотя это решение самого Зеленского. Удается удерживать стабильность - финансовую и социально-экономическую. При всех последних правительствах - Яценюка, Гройсмана, слышу о дефолте. Это уже как некая мантра, которая повторяется. Такие вещи, как спад промышленности, периодически проявлялись последние 10 лет. После кризиса 2008 года и изменения глобальной мировой конъюнктуры на металлургическую продукцию в Украине уменьшается производство. Это тоже объективная тенденция, которая возникла не сейчас.

Чего не хватает правительству?

В первую очередь - опыта. Второе - Кабмин очень неоднороден. Есть министры, которые имеют менеджерский талант и пройдут испытания. А есть такие, кому это не удастся, они слабые управленцы. Их назначили, как экспертов, а они так и не стали мощными руководителями своих ведомств. Особенно молодые.

Какие задачи будут стоять перед обновленным Кабмином?

Те же, что и сейчас. Экономический рост, привлечение инвестиций, реформы. На улучшение экономической ситуации, рост благосостояния граждан можно выйти только через несколько лет. Тут не то, что полгода, года будет достаточно, чтобы эту задачу выполнить. Задача минимум - погашение внешних долгов. От этого зависит финансовая стабильность. Плюс модернизация системы управления. Чем занимаются министр Дубилет и вице-премьер Федоров. Текущие задачи - наведение порядка с зарплатами и премиями правительства и руководителей госкомпаний, оптимизация структуры ведомств (сколько нужно и каких министерств). И социалка - своевременная выплата зарплат и пенсий, покрытие долгов, оптимизация тарифов. С последними остаются проблемы. От выполнения этих задач и будет зависеть судьба правительства.

Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.