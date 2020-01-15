Назначение адвоката Януковича заместителем председателя ГБР: Семьи Героев Небесной сотни протестуют

Семьи Героев Небесной сотни протестуют протестуют против назначения Бабикова. Фото: Politeka

Общественная организация "Семьи Героев Небесной сотни" выступила против назначения адвоката экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова на должность заместителя председателя Государственного бюро расследований.

Об этом говорится в открытом письме ОО к президенту Украины, председателю Верховной Рады, генеральному прокурору, и.о. директора ГБР и комиссии, которая занимается отбором кандидатов на должности в Бюро. Соответствующее письмо организация опубликовала в Facebook.

"Семьи погибших на Майдане, адвокаты семей, ранены и участники Революции Достоинства встречались с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктов. Еще второго января мы заявителей где возражали против назначения на административные должности лиц, имеющих конфликт интересов ... В частности, слухи о назначении на должность заместителя директора ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова ", - говорится в заявлении.

Сообщается, что во время встречи опровержения что этого назначения не было.

"На прямой вопрос Ирина Венедиктова отметила, что в случае рекомендации его конкурсной комиссией при условии прохождения спецпроверки, он же будет назначен. Впоследствии выяснилось, что Бабиков уже проходит спецпроверку. А конкурсная комиссия, которой отдельно задавали вопросы, наличие в Бабикова конфликта интересов в связи с его деятельностью как адвоката не обнаружила ", - сообщает ОО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Угрожает и запугивает". Родственники Небесной сотни требуют наказать Портнова

Согласно информации, в комиссии заявили, что "Бабиков не является личным адвокатом Януковича, а только знакомился с материалами этого дела".

В ОО также отметили, что по словам и.о. директора ГБР, "именно на заместителя ляжет аудит дел Майдана, когда ГБР их получит".

"Прямо во время встречи семьи передали Венедиктов пакет документов в подтверждение того, что Александр Бабиков активно защищал Януковича, в частности, по делу о убийств и насилия над протестующими, организованным по мнению следствия именно ВФЯ во время протестов зимой 2014-го года", - добавили в организации.

В Государственном бюро расследований признали, что в 2019 не справились со своими задачами.