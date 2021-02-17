НАТО для сближения с Украиной проведет дополнительные меры

НАТО поддерживает Украину и будет продолжать это делать в ее усилиях по безопасности и мира. Фото: pixabay

В этом году НАТО организует с Украиной дополнительные меры.

Так хотят улучшить совместимость, сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне.

"Как партнер расширенных возможностей Украина сможет получить новые возможности. Это предполагает улучшенный доступ к программам совместимости, проведение учений, обмен информацией и также изучение нашего общего опыта. Также НАТО вместе с партнерами из Украины работает относительно практических инициатив, и в этом году мы будем работать вместе с Украиной для того, чтобы улучшить нашу программу, будут дополнительные виды мероприятий, чтобы улучшить нашу совместимость", - сказала она.

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Также Винета Кляйне отметила, что НАТО поддерживает Украину и будет продолжать это делать в ее усилиях по безопасности и миру.

"Мы и дальше будем поддерживать Украину нашими консультациями и новыми возможностями", - говорит Кляйне.

По ее словам, организация положительно реагирует на усилия Украины по разработке национальной системы устойчивости и будет поддерживать Украину в этом.

Украина и НАТО проведут совместные учения "Нерушимая устойчивость" - Coherent Resilience. Они запланированы на сентябрь этого года в Одессе.