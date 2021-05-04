"Настя год была в реанимации и почти 2 года на ИВЛ" - мать умоляет о помощи на лечение ребенка за границей

Автор: Фото предоставлено Марией Фещенко 5-летняя Анастасия Фещенко из Белой Церкви имеет миелит шейного и нижнего грудного отдела спинного мозга. Девочку парализовало. На лечение в Италии нужно €50 тыс.

5-летняя Анастасия Фещенко из Белой Церкви имеет миелит шейного и нижнего грудного отдела спинного мозга. Девочку парализовало. В Украине не могут помочь. Нужно обследование и лечение в клинике Италии. Его стоимость составляет €50 тыс.

"Настя с рождения была здоровой. Ходила в садик, занималась фигурным катанием. 14 сентября 2019 года у нее внезапно поднялась высокая температура. На следующий день мы обратились к врачу, но она ничего не обнаружили. А уже утром у ребенка перестала двигаться права рука. Скорая помощь доченьку доставила в областную детскую больницу. На следующий день повисла и левая рука. Причиной называют миелит шейного и нижнего грудного отдела спинного мозга. Нас перевели в инфекционное отделение "Охматдета". Через день дочь полностью парализовало и остановилось дыхание. Паралич опустился ниже. Консилиум предположил, что это полиомиелит и он повредил спинной мозг. Хотя у доченьки есть прививка. Настя год была в реанимации и почти 2 года на ИВЛ. Неравнодушные люди помогли собрать на портативный аппарат 400 тысяч гривен. Сейчас дочь уже обходится без него. Самостоятельно ест, шевелит ногами и восстановилась чувствительность нижнего таза. Верхняя часть тела еще парализована. Головной мозг не поврежден. Настя учит стишки, смотрит мультики, как будто и не больна. В Украине нас нигде не берут. Согласилась итальянская клиника. Хотят обследовать и "снять" Настю с аппарата, чтобы могла самостоятельно дышать. Лишь бы не упустить время. Потому что цена вопроса 50 тысяч евро", - рассказала Gazeta.uaмать Мария Фещенко.

В семье есть еще двое сыновей - 8 и 17 лет.

"Они очень ждали сестричку, а мы доченьку. И такое произошло. Настя мечтает обнимать нас своими ручками. На днях говорит: "Мама, мне приснилось, что я бегаю и без аппарата". Мы снова вынуждены обращаться к неравнодушным людям. Без их помощи нам не собрать нужных 50 тысяч евро", - говорит Мария Фещенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сергей Зозуля нуждается в пересадке сердца и дорогостоящих препаратов

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 6090 0252 1690 (мать Фещенко Мария Анатольевна).