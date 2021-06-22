Настоящая летняя жара, но с грозами: где сегодня будет дождливо

Во Львове во вторник тоже пройдет гроза. Фото: pixabay.com

22 июня в Украине будет жаркая погода. На востоке столбики термометров поднимутся до +34°С. В центральных и западных областях ожидаются грозы, но температура воздуха также составит +28...30°С.

В Киеве ожидается гроза и переменная облачность. Температура воздуха днем составит +31°С.

Во Львове во вторник также будет переменная облачность и гроза. Днем жара будет держаться в пределах +30°С.

В Житомире и Луцке - практически безоблачно, днем до +30°С.

В Ровно сегодня сухо, переменная облачность, днем +31°С.

В Тернополе 22 июня столбики термометров будут показывать + 29°С, почти безоблачно.

В Хмельницком, Виннице и Черновцах сегодня будет переменная облачность, днем +28°С.

В Ивано-Франковске также переменная облачность, но с грозой, днем +29°С.

В Черкассах сегодня переменная облачность, а днем +30°С.

В Кропивницком - переменная облачность, температура днем +29°С, пройдет сильная гроза.

В Полтаве сегодня температура воздуха составит +20...30°С, переменная облачность.

В Одессе 22 июня - облачно с прояснениями, температура днем прогреется до +26°С.

В Херсоне во вторник пройдут грозы, днем + 29°С.

В Николаеве будет переменная облачность и небольшой дождь, днем +29°С.

В Запорожье температура днем будет достигать +31°С, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +21...31°С, переменная облачность.

В Харькове - почти безоблачно, температура днем будет достигать отметки +32°С.

В Днепре температура днем составит +30°С, ожидается гроза.

В Симферополе во вторник также пройдет гроза, температура будет колебаться в пределах +17...25°С.

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22 июня православные верующие почитают память святого Кирилла Александрийского. Он известен как борец за православие, богослов и один из отцов церкви. По темпераменту Кирилл Александрийский был борцом. Проявлял себя как властный, импульсивный человек. До последних дней заботился о чистоте христианской веры, стремился к миру и покою для своей паствы.