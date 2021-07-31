Нашли того, кто порезал баннер с гербом Украины в Одессе

В Одессе активисты выяснили личность вандала, который повредил баннер с гербом Украины.

"Негодяя установили !!! Вознаграждение в размере 10 тыс. грн делает чудо, и уже направляется к неравнодушным гражданам. Это очень красивый, а главное быстрый результат. Знаем даже, как расположена кровать в квартире, где живет этот подонок", - написал активист Демьян Ганул в Фейсбук.

Это он объявил вознаграждение за информацию о личности злоумышленника.

Facebook Демьян Ганул

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В июне в центре Одессы неизвестные подожгли красно-черный флаг с гербом Украины, установленный в память о погибших в мае 2014 проукраинских активистов. Впоследствии его восстановили местные патриоты.