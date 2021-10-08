Народные приметы 9 октября: когда нужно готовиться к зиме

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9 октября в день памяти Иоанна Богослова, наши предки определяли будущую погоду. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день.

Если первый снег выпадет, когда на вишне нет листьев, то зима придет скоро.

Если на Ивана Богослова шел дождь со снегом, это предвещало три сильных оттепели в январе, а если день выдавался теплым и солнечным, то ждали дождливого и холодного июня следующего лета.

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Приметы 9 октября

Снег пошел 9 октября - через 40 дней наступит зима.

Солнечный и теплый день 9 октября предвещает нежаркий и дождливый июль.

До первого снега на деревьях осталось достаточно много листьев - ожидай суровой зимы.

Дождь со снегом 9 октября - в январе будет три сильных оттепели.

После длительного затишья 9 октября начинает дуть сильный ветер - будет дождь или снег.

Что запрещено делать 9 октября

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя зацикливаться на негативе.

Нельзя пить ледяную воду.

9 октября православная церковь чтит память Иоанна Богослова, одного из двенадцати апостолов. Он является автором Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трёх посланий Нового Завета.