Народные приметы: 7 декабря отмечаем женский праздник

Сегодня нельзя танцевать, ведь продолжается Рождественский пост. Фото: pinterest.com

Православные верующие 7 декабря чтят Великомученицу Екатерину. Ее считают невестой Иисуса Христа.

В народе этот день называли праздником "Девичьей судьбы". Женщины молились святой и просили счастливой супружеской жизни. Также обращались к ней те, у кого не сложилось семейное счастье.

Девушки сегодня пытались узнать свое будущее. 7 декабря до рассвета нужно срезать веточку вишни в саду и поставить ее в воду к празднику Меланки. Если в Меланку веточка засохнет, то судьба не сложится, и в этом году не будет свадьбы. Если вишня зацветет - судьба девичья так же будет цвести.

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Сегодня незамужние девушки устраивали вечерницы. В один дом сносили крупы, овощи и другие продукты и готовили ужин - борщ и кашу. Парни могли приходить в гости без приглашения.

Народные приметы:

- Ясная погода - будет морозная зима.

- Теплая погода - морозы ударят только после 17 декабря.

- Оттепель и туман - через 10 дней придут морозы.

- Снег выпал на сухую землю - в следующем году будет плохой урожай.

- Маленькие звезды на небе - скоро будет снегопад.

День Ангела сегодня отмечают Екатерина, Александр, Григорий, Евгений и Семен. На именины вся семья должна посетить храм и помолиться Богу.