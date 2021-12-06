Народные приметы: 7 декабря отмечаем женский праздник

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Просмотров: 639
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 2232
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 6849
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1458
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1188
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4455
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1206
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1548
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1575
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 990
Фото
Все фото
4
5
8
17
7
Экс-министр экономики Тимофей Милованов женился
Экс-министр экономики Тимофей Милованов женился
В Одессе пришвартовались украинские патрульные катера Island
В Одессе пришвартовались украинские патрульные катера Island
Гололед и мороз до -20°C: объявили штормовое предупреждение
Гололед и мороз до -20°C: объявили штормовое предупреждение
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Украинские пехотинцы готовятся к многонациональным учениям в Германии
Украинские пехотинцы готовятся к многонациональным учениям в Германии
Видео
Все видео
День Вооруженных сил Украины: история праздника и планы на будущее
День Вооруженных сил Украины: история праздника и планы на будущее
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
Организатор "голодной тусы" после истерики попал в больницу
Организатор "Голодной тусы" истерикой отреагировал на смерть Славитича
Организатор "Голодной тусы" истерикой отреагировал на смерть Славитича
По сети распространяется масштабный челлендж благодарности воинам ВСУ – как принять участие
По сети распространяется масштабный челлендж благодарности воинам ВСУ – как принять участие
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2889
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5535
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1170
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3798
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 918
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2021
Просмотров: 315
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
вторник, 07 декабря 2021 06:31

Народные приметы: 7 декабря отмечаем женский праздник

  Комментировать
Народные приметы: 7 декабря отмечаем женский праздник
Сегодня нельзя танцевать, ведь продолжается Рождественский пост. Фото: pinterest.com

Православные верующие 7 декабря чтят Великомученицу Екатерину. Ее считают невестой Иисуса Христа.

В народе этот день называли праздником "Девичьей судьбы". Женщины молились святой и просили счастливой супружеской жизни. Также обращались к ней те, у кого не сложилось семейное счастье.

Девушки сегодня пытались узнать свое будущее. 7 декабря до рассвета нужно срезать веточку вишни в саду и поставить ее в воду к празднику Меланки. Если в Меланку веточка засохнет, то судьба не сложится, и в этом году не будет свадьбы. Если вишня зацветет - судьба девичья так же будет цвести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковный праздник 7 декабря. Сегодня чтим память Невесты Иисуса Христа

Сегодня незамужние девушки устраивали вечерницы. В один дом сносили крупы, овощи и другие продукты и готовили ужин - борщ и кашу. Парни могли приходить в гости без приглашения.

Народные приметы:

- Ясная погода - будет морозная зима.

- Теплая погода - морозы ударят только после 17 декабря.

- Оттепель и туман - через 10 дней придут морозы.

- Снег выпал на сухую землю - в следующем году будет плохой урожай.

- Маленькие звезды на небе - скоро будет снегопад.

День Ангела сегодня отмечают Екатерина, Александр, Григорий, Евгений и Семен. На именины вся семья должна посетить храм и помолиться Богу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Народные приметы: 7 декабря отмечаем женский праздник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

"Шериф" сенсационно победил "Шахтер"

Самое читаемое
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности
Для учебных заведений изменяют карантинные ограничения: подробности Просмотров: 79812
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин Просмотров: 12240
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
 Просмотров: 9612
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
 Просмотров: 9558
Гороскоп на 6-12 декабря: как привлечь в свою жизнь успех, любовь и деньги
Гороскоп на 6-12 декабря: как привлечь в свою жизнь успех, любовь и деньги
 Просмотров: 8217
Общество
От -12℃ до +12℃: погода на неделе раздражит украинцев переменчивостью
От -12℃ до +12℃: погода на неделе раздражит украинцев переменчивостью Просмотров: 18
Гороскоп на 7 декабря: кому будет везти на каждом шагу
Гороскоп на 7 декабря: кому будет везти на каждом шагу
 Просмотров: 297
Стало известно, будет ли карантин на праздники
Стало известно, будет ли карантин на праздники Просмотров: 378
Церковный праздник 7 декабря. Сегодня чтим память Невесты Иисуса Христа
Церковный праздник 7 декабря. Сегодня чтим память Невесты Иисуса Христа Просмотров: 405
В Минздраве рассказали, когда можно вакцинироваться тем, кто переболел Covid-19
В Минздраве рассказали, когда можно вакцинироваться тем, кто переболел Covid-19 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
3
Мэр Полтавы прославляет Российскую империю, а в агрессии РФ обвиняет США
3
"Вы - великие люди. Украина – непобедима," - Зеленский обратился к волонтерам
3
Зеленский приехал на "передок" к воинам
2
Иск Януковича к Верховной Раде зарегистрировали в суде
2
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
Голосов: 57762
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть