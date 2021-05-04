Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки

По пением кукушки определяли погоду. Фото: pixabay.com

5 мая в народе отмечают Лукин день или весеннего Луки. Сегодня высаживают на грядки лук. Его издавна считали целебной, так входила в состав многих народных лекарств.

В этот день нельзя грешить и сквернословить. Также старались без нужды не ходить в лес, особенно в одиночку. Верили, что нечистая сила водит в зарослях хороводы и может человека с собой забрать.

На Подолье сегодня отмечали очень древнее, дайбозьке праздник "Ляля" или "Красную горку". После обеда за селом собиралась молодежь, выбирали самую красивую девушку, украшали ее зеленью, цветами и торжественно всаживали на трон с ветки деревьев. Рядом ставили кувшин с молоком, сыр, масло и другие молочные продукты. К ногам "Ляли" девушки составляли венки из одуванчиков и водили хороводы, пели веснянки. После этого "Ляля" угощала подруг едой, а затем разбросала венчики. Юанкы должны были их поймать и хранить до следующей весны.

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Народные приметы на 5 мая

Зозуля закуковала на Лукин день - морозов больше не будет.

В ночь с 5 на 6 мая заморозки - будет сорок утренних заморозков.

Утро ясный - пора сеять хлеб.

5 мая православные и католические верующие чтят память апостолов Нафанаила, Луки и Климента и преподобного Виталия Александрийского. В мире в этот день отмечают Международный день принцесс, Всемирный день общения, Международный день акушерки, Всемирный день борьбы с астмой, Международный день борьбы за права инвалидов.