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вторник, 27 июля 2021 06:30

Народные приметы 27 июля - сегодня определяют, какой будет осень

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Народные приметы 27 июля - сегодня определяют, какой будет осень
Сегодня чтят полевого духа. Фото: pixabay.com

27 июля в народе чтят полевой дух, который должен беречь посевы людей, чтобы были хорошие урожаи. Именно поэтому сегодня в полях оставляли угощение - горшки с кашей.

Также 27 июля часто шли грозовые дожди, поэтому люди без лишней надобности старались не выходить из дома. Боялись умереть от удара молнии.

Запрещалось вести переговоры и развивать деловые связи, иначе сделка может сорваться. Нельзя выбрасывать остатки со стола, лучше отдать нуждающимся, заняться благотворительностью.

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Народные приметы 27 июля

Ярко-красное солнце на востоке скрывается за облаками - будут дожди.

Сухая погода - к теплой осени.

Чайки плавают в водоемах - будет хорошая погода.

Дождливый день - еще неделю будет лить.

Глухой гром - к тихому дождю, громкий - к ливню.

27 июля особый день для Федора, Степана и Петра. Сегодня они отмечают День ангела.

Gazeta.ua предлагает узнать больше о происхождении этих имен, а также выбрать приветствие для причастных к празднику.

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