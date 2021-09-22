Народные приметы 24 сентября - сегодня устраивают капустные вечеринки

Сегодня готовят блюда из капусты. Фото: pixabay.com

24 сентября в народе отмечают Феодоры в честь христианской мученицы Феодоры Александрийской.

В северных регионах в это время бывает уже достаточно холодно, поэтому в народе говорили: "Федорины вечеринки - третья встреча осени". В южных же регионах замечали: "На Федору лето кончается, а осень начинается".

Также после Феодоры начинались затяжные дожди. Поэтому 24 сентября еще называли Феодора-замочи хвосты.

До сих пор крестьяне должны были собрать весь урожай и начинать готовиться к зиме. В этот день устраивались капустные вечеринки. К одной из хозяек домой приходили гости. Они вместе рубили капусту, из которой затем готовили разнообразные блюда.

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Народные приметы на 24 сентября

Сильные всходы озимых - к хорошему урожая.

Пчелы летают - к поздней зимы.

На Федору черный грязь все пути-дороги расквасил.

Нельзя начинать никаких дел на Федору - плохая примета.

24 сентября Православная церковь чтит память святой Феодоры Александрийской. Женщина прославилась чрезвычайной красотой и мужественным характером. Она была счастлива в браке, но один богатый человек, пораженный красотой Феодоры, пытался склонить ее к измене. Феодора все время отказывала. Но он обманом соблазнил женщину. Когда та поняла, что изменила, то от стыда ушла в монастырь.