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понедельник, 20 сентября 2021 06:30

Народные приметы 20 сентября - сегодня смотрят, кто последним зайдет в дом

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Народные приметы 20 сентября - сегодня смотрят, кто последним зайдет в дом
Сегодня сважно, кто последним зайдет в дом. Фото: unsplash.com

Сегодня, по народному календарю, отмечают Луков день, почитая святого Луку Глубокореченського.

С 20 сентября в течение недели убирали лук и торговали ним.За луковицами определяли погоду зимой: если много шелухи, значит зима будет морозной. Пасечники же собирают мед.

Кроме того, в этот день есть несколько запретов. Нельзя дарить девушкам куклы, иначе не смогут родить ребенка. Не советовали жениться, есть риск развода. Также не стоит давать или брать в долг.

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Народные приметы 20 сентября

Черные тучи - к дождю.

Белые облака - к ненастью.

Журавли высоко и медленно летят - к холодной и дождливой осени.

Если на хвойных деревьях шишки низко растут, то скоро ударят морозы. Если они растут высоко, то зима будет поздней.

Если шишки закрываются и становятся плотными, то приближается непогода.

Чтобы быть здоровым и сильным, в этот день нужно обязательно съесть лук.

Если вечером в дом последним войдет мужчина, то весь год все в семье не болеть.

20 сентября православные верующие отмечают Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Сегодня в церкви готовятся к одному из 12 великих христианских праздников - рождение Девы Марии, матери Иисуса Христа.

Дева Мария считается покровительницей семьи. Поэтому сегодня и завтра стоит уделить больше внимания родным, меньше спорить.

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