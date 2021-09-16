Народные приметы 16 сентября. Как принести счастье в дом

16 сентября начинали собирать лен. Фото: pixabay.com

16 сентября православная церковь чтит память святых мучениц Василисы и Домны. Они в разное время боролись за христианскую веру в городе Никомидия.

В народе этот день называют Доброродной девой. Веровали, что сегодня можно избавиться от бедности.

16 сентября начинали собирать лен. Также в этот день старались убрать в доме и выбросить старые вещи и мусор. Весь хлам сжигали вместе с картофельной шелухой. Предки считали, что это принесет счастье на весь год и поможет защитить скот.

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Сегодня нельзя подметать в доме и во дворе. Говорят, что так можно вымести счастье и деньги из дома.

Народные приметы:

- Теплый день - к затяжной зиме.

- После обеда дождь - погода будет плохой еще несколько дней.

- Мало ягод и грибов - будет плохой урожай.

- Муравьи строят большие муравейники - к затяжной зиме.

День Ангела сегодня отмечают Иван, Петр и Константин. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю. В этот день нужно провести трапезу дома в тихой атмосфере.