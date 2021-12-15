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среда, 15 декабря 2021 06:32

Народные приметы 15 декабря. Узнаем, какая погода будет до конца января

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Народные приметы 15 декабря. Узнаем, какая погода будет до конца января
В этот день предки старались мало говорить. Фото: pixabay.com

15 декабря православная церковь чтит память святого пророка Аввакума. За свою праведность и служение Господу он получил дар предвидения.

В этот день незамужние девушки устраивали тихие вечера с подругами. Вместе вышивали, рассказывали интересные истории, но не веселились и не пировали.

Взрослые женщины сегодня проводили разные обряды для того, чтобы исцелить детей, уберечь их от плача и бессонных ночей. Были обычаи, помогавшие в учебе.

После обеда внутри стола поставьте пять свечей и зажгите их слева направо. Перед ними положите раскрытую книгу и прочтите над ней заговоренный текст:

"Как к солнышку на земле каждый росток тянется, так пусть моему чаду, рабу Божьему (имя), учиться нравится. Как по течению в реках вода струится, так и мой малыш к знаниям пусть стремится. С этого момента и во веки веков. Аминь".

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Надо дождаться, пока свечи полностью догорят, а раскрытую книгу положить на стол ребенка. Верят, что когда начнет ее читать, сразу появится способность к учебе.

Народные приметы:

- День ненастный - такая погода продержится до 30 января.

- Много снега - будет хороший сенокос.

- Вокруг месяца темные круги - будет метель.

- Петух в мороз поет - ждите потепления.

- Кошка весь день спит - придет похолодание.

- Красивые узоры от мороза на окнах - весной будет пышная зелень.

День Ангела сегодня отмечают Андрей, Владимир, Иван, Кирилл, Мария, Николай, Сергей. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в честь небесного покровителя. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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