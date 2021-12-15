Народные приметы 15 декабря. Узнаем, какая погода будет до конца января

15 декабря православная церковь чтит память святого пророка Аввакума. За свою праведность и служение Господу он получил дар предвидения.
В этот день незамужние девушки устраивали тихие вечера с подругами. Вместе вышивали, рассказывали интересные истории, но не веселились и не пировали.
Взрослые женщины сегодня проводили разные обряды для того, чтобы исцелить детей, уберечь их от плача и бессонных ночей. Были обычаи, помогавшие в учебе.
После обеда внутри стола поставьте пять свечей и зажгите их слева направо. Перед ними положите раскрытую книгу и прочтите над ней заговоренный текст:
"Как к солнышку на земле каждый росток тянется, так пусть моему чаду, рабу Божьему (имя), учиться нравится. Как по течению в реках вода струится, так и мой малыш к знаниям пусть стремится. С этого момента и во веки веков. Аминь".
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Надо дождаться, пока свечи полностью догорят, а раскрытую книгу положить на стол ребенка. Верят, что когда начнет ее читать, сразу появится способность к учебе.
Народные приметы:
- День ненастный - такая погода продержится до 30 января.
- Много снега - будет хороший сенокос.
- Вокруг месяца темные круги - будет метель.
- Петух в мороз поет - ждите потепления.
- Кошка весь день спит - придет похолодание.
- Красивые узоры от мороза на окнах - весной будет пышная зелень.
День Ангела сегодня отмечают Андрей, Владимир, Иван, Кирилл, Мария, Николай, Сергей. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в честь небесного покровителя. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.
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