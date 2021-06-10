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Народные приметы 11 июня: что делать, чтобы обошло несчастие

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Народные приметы 11 июня: что делать, чтобы обошло несчастие
Сегодня осматривали посевы. Фото: pixabay.com

Сегодня в церкви почитают мученицу Феодосию Тирскую. В народе этот день называют просто Феодосии. При этом считают несчастливым. Даже есть поговорка "День Феодосии - один стоит всех понедельников".

Многие даже старались не выходить на улицу без особой надобности. Работу в поле и огороде также предпочитали согласно приметам отложить до следующего дня. Не отправлялись в дальний путь, а если же приходилось, то не надеялись на удачу. Все планировали до мелочей.

Есть традиция на Феодосию кормить скот лепешками или бубликами. Верили, что так она будет хорошо плодиться, а сам приплод будет здоровым.

Народные приметы 11 июня:

Если много ржи появилось, значит, грибов много соберешь.

11 июня можно гадать на цену хлеба из ржи. Так, если она цветет в нижней части - хлеб будет стоить дешево. С середины или сверху - то соответственно цена будет обычной или высокой.

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Нельзя полотна белить, когда рожь зацвела

На Федосья крестьяне отправлялись в поле и осматривали посев. Если хлеба 11 июня сошли - это считалось нормальным, но если плохо, богатого урожая ждать не приходилось.

11 июня богат на именинников. День Ангела отмечают владельцы имен Александр, Богдан, Андрей, Иван, Константин и Мария.

Не забудьте поздравить причастных с праздником. Для этого Gazeta.ua предлагает больше узнать об истории именин и выбрать хорошее приветствие для именинников.

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Дата
11
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