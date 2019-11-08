Напали на антикоррупционного эксперта Леменова

"Если кому-то кажется, что одним нападением можно остановить меня в борьбе за новую Украину, то это пустая потеря времени". ФОТО: Facebook-страница Леменова

В Киеве напали на антикоррупционного эксперта из общественной организации StateWatch Александра Леменова.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня в 7.45 по улице Максимовича 2 на меня совершили нападение. Кастет (или что-то очень похожее), баллончик Терен 4М, два парня. Некий "детский сад", бежали как последние трусы. Жаль, нападение началось с удара в голову сзади, а затем с "запшиканимы" глазами трудно бежать за нападающим".

Леменов указал, что нападение зафиксировано и нападающих, заказчиков - будут искать.

"Если кому-то кажется, что одним нападением можно остановить меня в борьбе за новую Украину, то это пустая потеря времени".

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Александр Леменов входит в кадровую комиссию, которая тестирует желающих перейти из Генеральной прокуратуры в Офис генпрокурора. Аттестация началась 23 октября. По словам самого Леменова, почти 30% прокуроров не сдали тест на знание законодательства.