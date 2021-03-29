Нам надо превзойти боевой потенциал РФ - эксперт

"Первоочередной задачей стратегии должно быть восстановление территориальной целостности" - Олег Жданов. Фото: FacebookФото: Facebook

Стратегия военной безопасности, принятая Зеленским, полна противоречий. Задекларированные в ней цели не имеют путей воплощения в жизнь. У нашей армии даже нет модели развития. Своим мнением о новой военной концепции с Gazeta.ua поделился эксперт Олег Жданов.

— Этот новый документ очень сомнительный, не содержит методов реализации его положений. — говорит он. — Полный отказ от участия в гонке вооружений — и одновременно заявление, что мы не собираемся достигать паритета с Россией. Непонятна позиция президент относительно обороноспособности страны. Не прописаны ни технологический уклад Вооруженных Сил, ни основные направления развития. Есть фраза о том, что мы стремимся вступить в Североатлантический альянс, но она не имеет под собой никаких оснований — ни конкретной даты подачи заявки, ни сроков выполнения, ни планов.

По словам экспертов, Стратегии не хватает конкретики. Не определены такие понятия, как "движение сопротивления" и "территориальная самооборона".

В наших программных документах вообще много декларативности. В концепции национальной безопасности и обороны Россия признана главным противником, а ее войска оккупационными — и больше ничего. По сути эта Стратегия военной безопасности упразднила Военную доктрину 2015 года. Новая же до сих пор не представлена. Хотя доктрина пишется на основе концепции национальной безопасности. Предыдущая была принята еще в 2019-м году, и Министерство обороны уже должно было разработать новую доктрину, определить военную политику государства в оборонном направлении.

Главной целью Доктрины 2015 года было "восстановление территориальной целостности государства". В Стратегии говорится об "обороне территориальной целостности". Собираемся ли мы восстанавливать целостность?

Если мы пишем доктрину, опираясь на события настоящего, то первоочередной задачей является восстановление территориальной целостности и суверенитета государства. А уже дальше должно быть расписано — каким путем и в какие сроки.

В Доктрине 2015 года были слова об "отражении агрессии", в Стратегии — о "готовности к отражению". Как это можно трактовать?

Концепция определяет вызовы, которые стоят перед государством. Сегодня эти вызовы — потеря территорий и суверенитета. Военная доктрина должна содержать пути или достижения паритета этих вызовов, или их нейтрализации. Доктрины как таковой сейчас нет. Те, кто писал концепцию, наверное считали, что начинают с нуля, с государства без Крыма и оккупированных районов на Востоке.

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Означают ли слова "имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией" прекращение развития армии?

Это можно трактовать по-разному — например как заявление, что мы не будем ввязываться в гонку вооружений. Но для отражения агрессии нам надо не достичь паритета, а превзойти боевой потенциал вооруженных сил РФ. Иначе у нас просто не будет шансов восстановить территориальную целостность — неважно каким путем, дипломатическим или военным. Если мы продемонстрируем России слабость — она никогда не пойдет на уступки и будет давить дальше — вплоть до установления полного контроля над Украиной.

Приблизит ли эта Стратегия к военным стандартам НАТО?

Эта концепция вообще не имеет отношения к переходу на западные стандарты. Потому что не только Вооруженные Силы, но и сама страна должна соответствовать ряду политических требований к кандидатам в НАТО. Так что эти вопросы должны идти в одном пакете. Понятие реформы Вооруженных Сил Украины вообще отсутствует. Отдельные шаги — введение определенных натовских образцов — мы делаем под давлением западных партнеров. Но сегодня они не могут выделить ни финансовую, ни военную помощь, потому что не понимают, куда она идет. Стратегия должна очерчивать модель украинской армии. Мы даже не знаем, какую модель Вооруженных Сил строим сегодня. Этот документ не отражает реальной ситуации — угроз, путей их решения, направлений развития. Это просто декларация. Конкретного плана по достижению прописанных в ней целей нет, — заключает военный эксперт.

Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины от 25 марта 2021 года "О стратегии военной безопасности Украины".