Зеленский утвердил военную доктрину Украины

Cтратегию военной безопасности Украины опубликовали на сайте президента. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины от 25 марта 2021 "О стратегии военной безопасности Украины".

Указ опубликовали на сайте главы государства. Стратегия военной безопасности Украины определяет защиту суверенитета и территориальной целостности страны как одну из важнейших функций государства и дело всего украинского народа.

"Главной целью Стратегии военной безопасности Украины является заранее подготовленная ​​и всесторонне обеспеченная комплексная оборона Украины в рамках сдерживания, устойчивости и взаимодействия, которая обеспечивает военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства в соответствии с Конституцией Украины и в пределах государственной границы Украины, способствует интеграции Украины в евроатлантическое пространство и получения членства в НАТО, предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности", - говорится в доктрине.

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Украина не ставит целью достичь военный паритет с РФ. Это привело бы к чрезмерной милитаризации государства и истощению национальной экономики. Вместо этого предусматривают поддержание баланса военных и невоенных средств обеспечения военной безопасности.

Украинская армия может получить новые многофункциональные самолеты - американские F-15 или шведские JAS39 Gripen. Командующий Военно-воздушными силами Сергей Дроздов заявил об этом во время презентации народным депутатам плана развития Воздушных сил-2035.