Нафтогаз подал еще один иск против Газпрома

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НАК "Нафтогаз Украины" подал в Стокгольмский арбитраж "Заявление о защите и встречные исковые требования" к российскому "Газпрому". Написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebooк.

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Количество страниц основного текста заявления превышает 500 К нему прилагаются 3 отчеты международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений. Более подробно про наши исковые требования, а также о том, почему требования Газпрома являются необоснованными, напишу чуть позже", - заявил Витренко.

Исполнительный директор "Нафтогаза" отметил, что в качестве компенсации убытков Украине по решению предыдущего Стогкольмського арбитража государство уже фактически получило газ стоимостью более 2 млрд долл., который был поставлен "Газпромом" в Украину и средства от реализации которого фактически уплаченных в госбюджет в качестве налогов и дивидендов "Нафтогаза".

"Газпром" еще должен нам 3 млрд долл. Мы рассчитываем, что мы получим этот долг в 2020 году. А в 2021 мы рассчитываем на принятие решения по новому арбтиражем", - сообщил Витренко.

Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.