"Надо создать новые центры притяжения по всей Украине" - эксперт о децентрализации

Надо предоставить городам финансовые возможности, чтобы они были привлекательным для развития бизнеса. Фото: ЗИК

Суть реформы децентрализации заключается в том, чтобы передать на местные уровни финансовые возможности.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит экономист Борис Кушнирук.

"Второй этап - создание объединенных территориальных общин. Этот процесс не везде был удачный. Иногда его искажали. ОТГ должна иметь две составляющих - финансовая самодостаточность и удобство для граждан. Если община слишком большая, она не комфортная и ничем не отличается от района. В таких ОТГ все административные услуги сосредоточены в центре.

Следующий шаг - укрупнение районов и передача их полномочий местному самоуправлению. Для этого нужно провести конституционную реформу. Вместо районов создадут округа. Так должны возникнуть новые города-центры притяжения", - объясняет эксперт.

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Районы обычно не имеют своего населенного пункта, который был бы сердцем жизни на этой территории, говорит он.

"Как правило они находятся под влиянием областного центра. Все, что удалено от него, вымирает. Процесс формирования округов должен базироваться на том, чтобы создать новые центры, к которым бы тяготело населения. Нужно обеспечить ежечасное транспортное сообщение между территорией округа и новым центром. Если это будет убыточно для перевозчика, государство должно выделять субсидии. Также надо предоставить городам финансовые возможности, чтобы они были привлекательным для развития бизнеса. Это позволит действительно создать много новых центров притяжения", - добавляет экономист.

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