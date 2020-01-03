"Надо создать новые центры притяжения по всей Украине" - эксперт о децентрализации

 
Ексклюзивы
1/5
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
Просмотров: 666
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 15516
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1341
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2133
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2169
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 549
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3258
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1026
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1620
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
6
6
3
7
9
Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта
Корабли украинских пограничников вышли в море после ремонта
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Почти 60% украинцев не читают книги
Почти 60% украинцев не читают книги
В столице прошло факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры
В столице прошло факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры
Во Львове празднуют 111 годовщину із дня рождения председателя провода ОУН
Во Львове празднуют 111 годовщину із дня рождения председателя провода ОУН
Видео
Все видео
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
"Какая разніца, под чєм і с кєм" – Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
Цирки перестанут эксплуатировать животных
Цирки перестанут эксплуатировать животных
Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам
Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам
Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей
Вынесли ценные монеты и орудия труда: ограбили музей
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1359
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1341
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3258
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 801
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1422
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 1035
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
суббота, 04 января 2020 20:23

"Надо создать новые центры притяжения по всей Украине" - эксперт о децентрализации

  Комментировать
&quot;Надо создать новые центры притяжения по всей Украине&quot; - эксперт о децентрализации
Надо предоставить городам финансовые возможности, чтобы они были привлекательным для развития бизнеса. Фото: ЗИК

Суть реформы децентрализации заключается в том, чтобы передать на местные уровни финансовые возможности.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит экономист Борис Кушнирук.

"Второй этап - создание объединенных территориальных общин. Этот процесс не везде был удачный. Иногда его искажали. ОТГ должна иметь две составляющих - финансовая самодостаточность и удобство для граждан. Если община слишком большая, она не комфортная и ничем не отличается от района. В таких ОТГ все административные услуги сосредоточены в центре.
Следующий шаг - укрупнение районов и передача их полномочий местному самоуправлению. Для этого нужно провести конституционную реформу. Вместо районов создадут округа. Так должны возникнуть новые города-центры притяжения", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский направил в Раду новый законопроект о децентрализации

Районы обычно не имеют своего населенного пункта, который был бы сердцем жизни на этой территории, говорит он.

"Как правило они находятся под влиянием областного центра. Все, что удалено от него, вымирает. Процесс формирования округов должен базироваться на том, чтобы создать новые центры, к которым бы тяготело населения. Нужно обеспечить ежечасное транспортное сообщение между территорией округа и новым центром. Если это будет убыточно для перевозчика, государство должно выделять субсидии. Также надо предоставить городам финансовые возможности, чтобы они были привлекательным для развития бизнеса. Это позволит действительно создать много новых центров притяжения", - добавляет экономист.

Читайте полное интервью с Борисом Кушнируком.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Надо создать новые центры притяжения по всей Украине" - эксперт о децентрализации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Хирурги научились делать самую популярную в мире операцию

Шрифт Брайля изменили до неузнаваемости

Самое читаемое
Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й
Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й
12
 Просмотров: 77296
Эротика Иржи Ружека: &quot;Женщины живы и животны, красивы, но несовершенны&quot;
Эротика Иржи Ружека: "Женщины живы и животны, красивы, но несовершенны"
29
 Просмотров: 76813
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
6
 Просмотров: 23454
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
 Просмотров: 15525
Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе
Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе
5
 1 Просмотров: 13374
Общество
Украинская минимальная зарплата превысила российскую и белорусскую
Украинская минимальная зарплата превысила российскую и белорусскую Просмотров: 675
На Донбассе подорвались двое военных
На Донбассе подорвались двое военных Просмотров: 351
Морская охрана получила отремонтированные корабли
Морская охрана получила отремонтированные корабли Просмотров: 486
Бывшего боевика ДНР посадили на 5 лет
Бывшего боевика ДНР посадили на 5 лет Просмотров: 234
Сколько детей родилось в первый день нового года
Сколько детей родилось в первый день нового года Просмотров: 297
Больше всего комментируют
21
Порошенко поразил фото с женой в стиле голливудского кино
6
Мендель в белом платье напомнила, что седьмой месяц является пресс-секретарем президента
5
Русскоязычным телеканалом на Донбассе будут развеивать мифы кремлевской пропаганды
3
Доказательства признали достаточными. Теперь Ляшко грозит до 7 лет тюрьмы
2
Почему Украина будет выплачивать деньги жителям оккупированных территорий
Голосов: 47985
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua