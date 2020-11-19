"Надо предпринимать активные шаги" - как изменятся отношения США и Украины после победы Байдена

Валерий Чалый: Должны положить американцам на стол дорожную карту углубленого стратегического партнерства. Фото: reuters

До 2014-го Украина не была даже в 30-ке внешних интересов США. Когда украинцы начали отстаивать свою субъектность на Майдане, затем в войне с Россией - вошли в десятку. Это надо удержать.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Джозеф Байден говорил, что хочет сделать Украину приоритетом своей внешней политики. Это амбициозный и позитивный сигнал. Нужно иметь дело с действующей республиканской администрацией, а параллельно налаживать контакты с будущей командой.

Для нас важно, кто возглавит Государственный департамент, станет советниками по национальной безопасности, главой Министерства обороны и энергетики. Претенденты на эти должности знают Украину. Хорошо это или плохо - нельзя сказать точно. Надо развивать отношения. Чтобы Украина была в фокусе внимания США", - отмечает эксперт.

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Должны положить им на стол дорожную карту углубленного стратегического партнерства, говорит он.

"Во-первых, четко показать, что сделано. И планируем - внутри страны и в противодействии российской агрессии.

Во-вторых, встретиться на высшем уровне - между президентами. Рассмотреть ключевые задачи и планы.

В-третьих, провести комиссию стратегического партнерства "Украина - США". В деталях обсудить совместную работу в ближайшей перспективе. Не стоит ждать, как изменится внешняя политика США. Надо предпринимать активные шаги", - добавляет дипломат.

Полное интервью с Валерием Чалым читайте в журнале "Країна" от 19 ноября.

Джо Байден победил на президентских выборах в Соединенных Штатах. Получил 306 голосов выборщиков.