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понедельник, 22 марта 2021 15:59

Надо менять всю судейскую вертикаль - политолог

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Надо менять всю судейскую вертикаль - политолог
Оксана Царевич известна решениями о лишении водительских прав "автомайдановцев" во время Революции Достоинства. Фото: 24tv.ua

Решение Верховного суда о возвращении Оксаны Царевич - следствие судейской круговой поруки. Отдельные увольнения неэффективны, только системные изменения будут иметь эффект. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Петр Олещук.

Верховный суд отменил указ 5-го президента Украины Петра Порошенко об освобождении от должности судьи Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич. Она известна решениями о лишении водительских прав "автомайдановцев" во время Революции достоинства.

Нашли формальные юридические основания для отмены решения. Корпоративная солидарность судей никуда не делась, - говорит эксперт. - Они прикрывают друг друга. И это создает проблему для судебной реформы как таковой. Увольнение ряда коррумпированных, одиозных судей ничего не даст. Часть их все равно останется и в дальнейшем будет блокировать судебную реформу.

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От кого могла исходить такая инициатива? Является ли это антимайдановским реваншем?

Вряд ли это проявление антимайдановских настроений. Скорее это проявление судейской солидарности. Однако следует помнить, что антимайдановские настроения распространены в среде судей. Так, судья, утвердивший приговор Сергею Стерненко (судья Приморского районного суда Одессы Виктор Попревич. - Gazeta.ua) известен своим негативным отношением к Майдану и просоветскими настроениями. Он даже установил возле своего дома бюст Сталина. Но в случае Оксаны Царевич действует конкретно судейская круговая порука.

Зеленский неоднократно заявлял о намерениях реформировать судебную систему. Собирается ли он это делать на самом деле? Почему до сих пор не начал?

Судебная реформа очень сложна для реализации. Каждый украинский лидер обещает реформировать судебную систему, но реальную реформу так никто и не начал. Предыдущий президент Петр Порошенко уволил ряд одиозных судей, но это не имело особого эффекта. Точечные реформы неэффективны, нужны глубокие системные изменения. Конституционный суд Украины сформирован из типичных судей, которые сосредоточили в своих руках колоссальную власть и фактически могут отменить любое решение. Реальное проведение реформ - это не увольнение отдельных судей, а полная перезагрузка судебной ветви власти. Просто реформировать ее недостаточно. То же самое касается судьи Царевич. Одиозную судью недостаточно уволить, надо менять всю судейскую вертикаль, а это очень непростая задача.

Существует ли противостояние между судебной ветвью власти и президентом?

Ситуация с Конституционным судом продемонстрировала наличие конфликта между президентом и судебной властью. И эти процессы будут усиливаться. Судебная власть будет держаться до последнего. Судьи ни за что не захотят расставаться со своей властью и деньгами. Поэтому любая попытка реформирования со стороны президента будет наталкиваться на сопротивление судей. Ход этого конфликта трудно спрогнозировать.

В 2016 году Высший совет юстиции открыл против Царевич дисциплинарное дело. Направил 5-му президенту Петру Порошенко представление о ее увольнении. Порошенко уволил судью.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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