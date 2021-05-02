Надежда Савченко показала фото под коровой

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Бывшая пленница Кремля и обвиненная в терроризме в Украине, экс-нардеп Надежда Савченко в свободное время доит коров.

Так помогает добрым людям. Об этом написала в Facebook показала соответствующие фото. Среди других также есть кадры, где Савченко разжигает печку и метет двор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шабаш ведьм" - Надежду Савченко поймали в компании соратниц Януковича

"Люди часто спрашивают, что Надежда Савченко делает сейчас? Просто живу. Когда есть время и возможность - помогаю хорошим людям", - сказано в сообщении.

Где именно и кому помогает - она ​​не уточнила.

5 лет назад, 22 марта 2016-го, Донецкий суд Ростовской области РФ приговорил украинскую летчицу Надежду Савченко. Ей дали 22 года заключения и штраф 30 тыс. российских рублей за якобы незаконное пересечение границы России и гибель журналистов. В плену украинка провела 707 дней. Из них 83 голодала. Савченко обменяли на осужденных российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева. 25 мая 2016-го Надежда прилетела в Украину.