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воскресенье, 02 мая 2021 12:38

Надежда Савченко показала фото под коровой
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Бывшая пленница Кремля, экс-нардеп Надежда Савченко в свободное время доит коров
Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia
Бывшая пленница Кремля, экс-нардеп Надежда Савченко в свободное время доит коров
Бывшая пленница Кремля, экс-нардеп Надежда Савченко в свободное время доит коров
Бывшая пленница Кремля, экс-нардеп Надежда Савченко в свободное время доит коров
Бывшая пленница Кремля, экс-нардеп Надежда Савченко в свободное время доит коров

Бывшая пленница Кремля и обвиненная в терроризме в Украине, экс-нардеп Надежда Савченко в свободное время доит коров.

Так помогает добрым людям. Об этом написала в Facebook показала соответствующие фото. Среди других также есть кадры, где Савченко разжигает печку и метет двор.

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"Люди часто спрашивают, что Надежда Савченко делает сейчас? Просто живу. Когда есть время и возможность - помогаю хорошим людям", - сказано в сообщении.

Где именно и кому помогает - она ​​не уточнила.

5 лет назад, 22 марта 2016-го, Донецкий суд Ростовской области РФ приговорил украинскую летчицу Надежду Савченко. Ей дали 22 года заключения и штраф 30 тыс. российских рублей за якобы незаконное пересечение границы России и гибель журналистов. В плену украинка провела 707 дней. Из них 83 голодала. Савченко обменяли на осужденных российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева. 25 мая 2016-го Надежда прилетела в Украину.

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