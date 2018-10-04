"Надеюсь на поддержку" - украинский политзаключенный обратился к соотечественникам

Роман Сущенко обратился к соотечественникам. Фото: JHK

Украинского политзаключенного Романа Сущенко в российском СИЗО посетили жена и дочь.

Об этом сообщил его общественный защитник Марк Фейгин.

"Сегодня Романа Сущенко в тюрьме "Лефортово" в Москве посетили жена и дочь", - отметил он.

Фейгин также обнародовал обращение Сущенко к соотечественникам.

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"Надеюсь, что вы и в дальнейшем продолжите поддерживать меня, мою семью и справедливость. Верю в счастливое разрешения ситуации, в которой оказался. Постоянно чувствовал поддержку украинской власти, нашего государства, правительства, президента, общественной сообщества и просто людей. Низкий поклон вам ", - написал Сущенко.

Обращение украинского политзаключённого Романа Сущенко перед этапом в зону! pic.twitter.com/E3zg2BcORi — Mark Feygin (@FeyginMark) 4 жовтня 2018 р.

В России политзаключенного Кремля Романа Сущенко уже в понедельник могут отправить на этап.