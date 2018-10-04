"Надеюсь на поддержку" - украинский политзаключенный обратился к соотечественникам

Украинского политзаключенного Романа Сущенко в российском СИЗО посетили жена и дочь.
Об этом сообщил его общественный защитник Марк Фейгин.
"Сегодня Романа Сущенко в тюрьме "Лефортово" в Москве посетили жена и дочь", - отметил он.
Фейгин также обнародовал обращение Сущенко к соотечественникам.
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"Надеюсь, что вы и в дальнейшем продолжите поддерживать меня, мою семью и справедливость. Верю в счастливое разрешения ситуации, в которой оказался. Постоянно чувствовал поддержку украинской власти, нашего государства, правительства, президента, общественной сообщества и просто людей. Низкий поклон вам ", - написал Сущенко.
Обращение украинского политзаключённого Романа Сущенко перед этапом в зону! pic.twitter.com/E3zg2BcORi— Mark Feygin (@FeyginMark) 4 жовтня 2018 р.
В России политзаключенного Кремля Романа Сущенко уже в понедельник могут отправить на этап.
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