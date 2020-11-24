Над Украиной будет господствовать антициклон

В столице 25 ноября облачно и влажно. Фото: pixabay.com

В среду над территорией Украины будет господствовать антициклон.

Атмосферный фронт зацепит дождем с мокрым снегом лишь восточные и северные области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ветер завтра будет умеренным, западного направления.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +4...8°С, на востоке и северо-востоке будет холоднее, +1...4°С.

В столице 25 ноября облачно и влажно. Прогнозируют немного незначительного дождя. Ветер будет завевать с запада. Температура воздуха днем в Киеве составит +5...6°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мокрый снег и гололед: дали прогноз до конца недели

В декабре 2020 года украинцы получат дополнительный выходной. Всего в первый зимний месяц будет 22 рабочих и 9 официальных выходных и праздничных дней.