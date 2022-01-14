Над Киевом пролетел самолет боевого управления США

14 августа над Киевом пролетел самолет боевого управления и целеуказания ВВС США Boeing E-8C.
Он направлялся в сторону Полтавы, передает "Інформатор".
О перемещении самолета свидетельствуют данные проекта Flightradar. Вероятно, транспорт будет мониторить ситуацию на Донбассе.
Воздушное судно летело на высоте 10 км. Развило скорость почти в 1 тыс. км/ч.
Самолет мог вылететь либо из авиабазы Миденхолл в Британии либо с аэродрома военной базы Раммштайн в Германии.
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Boeing E-8C Joint Stars передает информацию наземным войскам в режиме реального времени. Он распознает и классифицирует колесную и гусеничную технику в любых погодных условиях.
Два американских разведывательных самолета RC-135W и E-8C 5 января летали над Украиной. RC-135W США залетел в Украину из Великобритании. Boeing E-8C вылетел из Германии. В последние месяцы союзники стали чаще летать над Украиной.
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