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пятница, 15 ноября 2019 04:26

Нацсовет вынес предупреждение телеканалу Zik

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Нацсовет вынес предупреждение телеканалу Zik
Телеканалу Zik вынесли предупреждение. Фото: РБК

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу ZIK, который связывают с Виктором Медведчуком.

27 августа ZIK не совершал спутникового вещания по техническим параметрам, указанным в его лицензии, говорится на сайте Нацсовета.

В связи с этим Нацсовет объявил телеканала предупреждения, а также обязал его в течение месяца устранить нарушения.

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Сообщается, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа", спутниковый телеканал NewsOne.

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