Нацсовет вынес предупреждение телеканалу Zik

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу ZIK, который связывают с Виктором Медведчуком.
27 августа ZIK не совершал спутникового вещания по техническим параметрам, указанным в его лицензии, говорится на сайте Нацсовета.
В связи с этим Нацсовет объявил телеканала предупреждения, а также обязал его в течение месяца устранить нарушения.
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Сообщается, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа", спутниковый телеканал NewsOne.
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