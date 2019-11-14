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четверг, 14 ноября 2019 14:44

NewsOne внепланово проверят

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NewsOne внепланово проверят
Телеканал NewsOne подозревают в разжигании вражды. Фото: glavcom.ua

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку ООО "Новини 24 години", спутниковый телеканал NewsOne.

"Решение принято на основании мониторинга, проведенного 5 ноября. В этот день в эфире лицензиата была трансляция передачи "Я так думаю" с ведущим Русланом Коцабою, в которой звучали высказывания, имеющие признаки нарушения заказчиком законов Украины "Об информации" и "О телевидении и радиовещании". В частности, речь идет о части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации", согласно которой информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны", - сообщил регулятор на своем сайте 14 ноября.

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В Нацсовете говорят, что в эфире прозвучали следующие высказывания: "Незаконное обогащение и было целью этих "евромайданивських барыг", а не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз. Соответственно восставший Донбасс попытались покорить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда девать. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевскому. Киевская власть должна признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на который не распространяются сроки давности".

По результатам проверки Национальный совет примет решение о лицензиата. Сам телеканал NewsOne ситуацию пока не комментировал.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просит аннулировать лицензию на вещание телеканалу NewsOne. Иск подали в Окружной административный суд Киева. Суд еще не решил, открывать ли производство.

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Дата
14
ноября

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