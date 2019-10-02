Нацсовет просит суд аннулировать лицензию NewsOne

Суд еще не открыл производство. ФОТО: DW

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просит аннулировать лицензию на вещание телеканалу NewsOne.

Иск подали в Окружной административный суд Киева.

Суд еще не решил, открывать производство.

Ранее к нему поступил иск от NewsOne, который просил признании противоправным и отменить решение Нацсовета, которым на телеканале назначили внеплановую выездную проверку. Речь идет о соблюдении закона "Об информации". И отменить результаты проверки.

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26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию на цифровое вещание телеканала 5 телекомпаниям, которые говорят под эмблемой "112 Украина". Речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ". Телеканал "112 Украина" связывают с кумом президента России Виктором Медведчуком.