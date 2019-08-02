Нацсовет проверит 5 региональных каналов с логотипом "112 Украина"

Во время просмотра каналов зафиксировали одинаковые нарушения, ведь каналы транслируют одинаковые программы Фото: TheWorldNews.net

Национальный совет назначил внеплановые проверки компаниям "Новый формат ТВ", "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Лидер ТВ", которые говорят в цифровом мультиплексе с логотипом "112 Украина".

Во время просмотра каналов зафиксировали одинаковые нарушения, ведь каналы транслируют одинаковые программы, сообщили на сайте Нацсовета.

Компании не выполнили условий лицензии в части программной концепции вещания. Телеканалы транслируют только информационно-аналитические и публицистические передачи объемом 22 час. 50 мин. 17 сек. в сутки. Лицензией же предусмотрены еще развлекательно-музыкальные, детские и культурно-просветительские.

"Соответственно изменили формат вещания с развлекательно-информационного из фильмопоказ на информационный", - говорят в Нацсовете.

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Кроме этого каналы изменили логотипы. Разрешительные документы на вещание определяют такие логотипы для этих региональных компаний: "ООО "Новый формат ТВ" эмблема "112 Украина", "ООО "Ариадна ТВ" эмблема "112 Украина", "ООО "Партнер ТВ" эмблема "112 Украина", "ООО" ТВ Выбор", "ООО "Лидер ТВ". Вместо этого все телеканалы используют только часть логотипа - "112 Украина".

Национальный рада по вопросам телевидения и радиовещания не смог установить причастность Виктора Медведчука к деятельности телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом заявила заместитель председателя Нацрады Ульяна Фещук.