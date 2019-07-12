Нацсовет не доказал связь Медведчука с каналами "112 Украина", NewsOne и ZIK

"Нацсовет не уполномочена проверять телеканалы об источниках их финансирования", - Фещук. Фото: из открытых источников

Национальный рада по вопросам телевидения и радиовещания не смог установить причастность Виктора Медведчука к деятельности телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Об этом заявила заместитель председателя Нацрады Ульяна Фещук.

"К сожалению, там работают очень профессиональные юристы, которые делают невозможным установление какой-либо связи с Российской Федерацией, по крайней мере, на уровне тех документов, которые имеются в Национальной рады. То есть фактически невозможно доказать, что РФ имеет какой-то влияние на эти телеканалы. По этому поводу мы переписывались с СБУ, но пока нам не предоставили документов, подтверждающих такое влияние", - объяснила Фещук.

Невозможно доказать связь этих телеканалов с Медведчуком, поскольку эти медиа "скуплены подставным лицом".

"Вместе с Антимонопольным комитетом мы начали совместные действия, обмениваемся документами о том, чтобы установить связь между бенефициарными владельцами "112 Украина", NewsOne и ZIK. То есть эти действия начались после того, как стало известно, что Козак приобрел ZIK", - сообщила представительница Нацрады.

Также она уточнила, что Нацрада не уполномочена проверять телеканалы относительно источников их финансирования.

"На счет ст. 19 закона "О телевидении и радиовещании", мы не проверяем телерадиоорганизации таким образом, потому что есть очень много рычагов сокрытия источников финансирования, в том числе - договоры на получение рекламы и спонсорство".

Скандальный фильм о "гражданском конфликте" на Донбассе покажут на телеканале "112 Україна", связанном с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.