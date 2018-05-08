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вторник, 08 мая 2018 13:48

Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"

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Нацсовет о ролике &quot;Интера&quot; к 9-му мая: &quot;Танцы на ранах общества&quot;
Видеоролик Интера ко Дню Победы в Нацсовете телевидения назвали манипулятивным / фото: Интер

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призывает прекратить попытки раскалывать страну после того, как телеканал "Интер" обнародовал ролик, смонтированный с концерта ко Дню победы 9 мая.

Новый ролик телеканала регулятор назвал очередной манипуляцией и танцами на ранах общества.

"Это никакая не свобода слова, не точка зрения, а действия, которые направлены на раскол общества, попытка очередной атаки в информационной войне". Для этого используют людей в качестве материала для пропаганды, а тем более - пожилых людей, чьи жизни заслуживают уважения", - говорит регулятор.

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В Нацсовете заявили, что попытки фиксации советских стереотипов не имеют ничего общего с сегодняшними реалиями Украины.

"Современное поколение активного демократического общества, покорения космоса, уникальных технологий, образования без границ и открытого мира требует и адекватной информационной сферы. И это должно быть пространство, свободное от манипуляций", - подчеркнули в заявлении.

Регулятор напомнил, что страна четвертый год защищает свою суверенность от нападения российского агрессора, и вместе с тем чествует миллионы погибших в прошлой, Второй мировой, войне.

"Интер" уже не в первый раз становится объектом скандалов. Телеканал находится в собственности украинских олигархов Валерия Хорошковского и Дмитрия Фирташа, а также гражданина Кипра Васула Константиноу. Еще 9% телеканала владеет бывший "регионал" Сергей Левочкин.

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